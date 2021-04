Internt dokument: Derfor skal vi afvise Peter

Erhvervsministeriet: Det er ikke grunden

Erhvervsministeriet afviser i en mail til Ekstra Bladet, at der skulle være tale om et afvisningsgrundlag, der bygger på administrativt bøvl:

'Som det fremgår af den omtalte interne notits, anbefales det, at indirekte ramte virksomheder ikke omfattes af de målrettede kompensationsordninger med tilbagevirkende kraft. Dette ville nemlig de facto svare til at gå imod anbefalingerne fra den økonomiske ekspertgruppe og genåbne de generelle kompensationsordninger, fordi mange typer virksomheder i deres værdikæder er forbundet med andre virksomheder, der er direkte ramt af restriktioner.

Det ville samtidig medføre store dokumentationsvanskeligheder for ansøgere, der mener at være indirekte ramt af restriktioner. De ville nemlig have brug for at indhente oplysninger fra de virksomheder, som de leverer til, om at disse er direkte ramt af restriktioner. Muligheden for kompensation ville således være afhængig af andre virksomheder, som samtidig ikke ville kunne pålægges at indsamle og udlevere denne type data til deres leverandører. Det er disse centrale hensyn, der i notitsen lægges til grund for ikke at anbefale fx. leverandører til souvenirbutikker at være omfattet af kompensation under de målrettede ordninger - og ikke administrative hensyn i Erhvervsstyrelsen. Her kan det bemærkes, at store dele af samfundet var åbent hen over sensommeren og efteråret 2020. Det var på denne baggrund, de målrettede ordninger blev genindført. Om end der, som notitsen beskriver, vil være administrative udfordringer ved at lade enkeltbrancher få særlige vilkår, er dette ikke begrundelsen for, at forslaget ikke blev medtaget i den brede politiske aftale på daværende tidspunkt. Der er som nævnt ovenfor andre og vigtigere argumenter i notitsen.'

- Andre leverandører kan få de målrettede hjælpepakker. Hvad er der blevet gjort for at kigge nærmere på muligheder og løsninger for underleverandører til souvenirbutikker?

'Som det fremgår af den omtalte notits, er det vanskeligt at afgrænse, hvem der er producenter af souvenirs. Der er fx. ingen branchekoder, der kan hjælpe med denne afgrænsning. Problematikken blev bl.a. drøftet på et møde med Trojaborg Souvenir (anden leverandør, red.), hvor ministeriet efterfølgende modtog input til, hvordan branchen evt. kan afgrænses.'

'Det er korrekt, at leverandører til fx. virksomheder med begrænsede åbningstider og til virksomheder med forbud mod at holde åbent særskilt har fået adgang til de målrettede kompensationsordninger. Dette skyldes, at de er leverandører til virksomheder med forbud mod at udøve deres aktivitet. Der var i den pågældende periode ikke noget forbud mod at holde souvenirbutikker åbne. Det har således vist sig vanskeligt at lade leverandører til souvenirbutikker, der sælger til udenlandske turister, være omfattet af de tidligere målrettede kompensationsordninger.'

'Erhvervsministeriet arbejder dog fortsat på at finde en løsning i lyset af drøftelserne med souvenirbranchen.'