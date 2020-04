Intet overblik: Corona spreder sig på plejehjem

Sundhedsmyndighederne mangler et nationalt overblik over den stigende corona-smitte blandt beboere og ansatte på danske plejehjem og hos ældreplejen i landets kommuner.

Det bekræfter både Statens Serum Institut og Kommunernes Landsforening overfor Ekstra Bladet.

Samtidig viser en rundspørge, som Ekstra Bladet har gennemført efter påske, at corona-smitten nu har ramt beboere eller ansatte i ældreplejen i halvdelen af landets kommuner.

En stigning på 34 procent i løbet af blot 12 dage.

Den manglende registrering af smitterisikoen blandt de allersvageste medborgere udløser kritik fra Alzheimerforeningen og Ældre Sagen.

Et chok for os

Direktørerne for Alzheimerforeningen og Ældre Sagen, Nis Peter Nissen & Bjarne Hastrup er dybt målløse over, at sundhedsmyndighederne ikke har styr udbredelsen af smitten på plejehjem. Foto: Mathias Christensen/Martin Lehmann/Ritzau Scanpix

– Det er utroligt vigtigt at få lavet et nationalt overblik. De 98 kommuner har åbenbart tacklet sagen forskelligt. Det er lidt af et chok for os, at der kommer corona på plejehjemmene. Det er uhyggeligt. Vi troede ikke, at virus kunne spredes der, når beboerne har været isoleret i halvanden måned. Det er jo kun personalet, der kommer udefra, siger direktør i Ældre Sagen, Bjarne Hastrup.

Han frygter, at en regulær corona-katastrofe kan ramme de 41.000 danskere på plejehjem og ældrecentre.

Bekymringen deles af direktøren for Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen. 70-80 procent af beboerne på de danske plejehjem har en demenslidelse.

Ikke særlig svært

– Forleden kom en nyhed fra USA. På et plejehjem med 163 beboere var 127 coronasmittede - og 42 beboere var døde. Gudskelov har vi ikke oplevet det i Danmark. Men hvis vi skal lave en plan for genåbning af plejehjem, så er det helt afgørende, at vi har et solidt datasæt, over hvordan smitten har udviklet sig i ældreplejen. Det kan da ikke være særlig svært at skaffe disse data, siger Nis Peter Nissen.

– Vi skal blive klogere på, om det er systematik eller tilfældigheder, der gør, at coronasmitten kommer på nogle plejehjem og ikke på andre, siger han.

Nis Peter Nissen har hørt fra pårørende, som undrer sig over, at beboerne på nogle plejehjem stadig spiser sammen og har fælles aktiviteter.

'Kun i Kina'

– Og hvorfor får demente lov til at gå rundt i byen – når de ikke kan forstå retningslinjerne, og dermed kan bringe smitten ind, spørger han og påpeger, at det danske beredskab tydeligvis ikke var gearet, da corona kom til landet.

– Man sagde, at det var noget, som foregik i Kina. Vi skulle ikke være bekymret. Men nu er det vigtigt, at vi bliver forberedt til anden bølge eller helt nye virus-epidemier, siger Alzheimerforeningens direktør.

Stigning på 34 procent I mindst 47 af landets 98 kommuner er der konstateret covid-19-relaterede dødsfald eller coronasmitte hos enten plejekrævende borgere eller ansatte i ældreplejen og plejesektoren. Det viser en rundspørge, som Ekstra Bladet har gennemført efter påske. Der mangler kun respons fra tre af landets 98 kommuner. Rundspørgen bygger videre på en undersøgelse, som DR gennemførte 2. og 3. april. Ifølge DR’s undersøgelse var der konstateret smitte i 35 kommuner. Det tal er nu steget til 47. En stigning på 34 procent, som dækker over smittede og døde beboere på plejehjem og i ældreplejen samt smittede medarbejdere med kontakt til de plejekrævende. Halvdelen over 80 år

Corona-status på landsplan ifølge seneste tal fra Statens Serum Institut: *Testede: 77.712 *Smittede: 6.681 *Overstået infektion: 2.748 *Dødsfald: 309 (heraf er mere end halvdelen over 80 år) Vis mere Luk

Mølbak: Vigtigt at undgå udbrud på plejehjem

Direktør i Statens Serum Institut, Kåre Mølbak. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

De svageste danskere med behov for pleje og omsorg fra andre mennesker har langt fra oplevet den samme positive corona-udvikling, som det øvrige Danmark.

Det forklarede direktør Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut på tirsdagens pressemøde i Statsministeriet.

Netop derfor undrer man sig i Alzheimerforeningen og Ældre Sagen over, at Statens Serum Institut ikke har nationale data for smittede i ældreplejen.

På pressemødet understregede Kåre Mølbak ellers vigtigheden af, at smitten ikke må sprede sig på plejehjem – og at man især hos de plejekrævende ældste borgere ikke ser den samme gode udvikling i corona-tallene som hos de såkaldt ’selvhjulpne’ danskere.

– Der er mange i den aldersgruppe, der vil være afhængige af hjælp ude fra og være på plejehjem. Men her er ikke den samme markante (positive) udvikling … Det er vigtigt, vi undgår udbrud på danske institutioner og plejehjem, fastslog Kåre Mølbak på pressemødet med blandt andre sundhedsminister Magnus Heunicke (S).

Serum-instituttet: Der går nogle uger

Min egen mor er blevet smittet på plejehjemmet, forklarer overlæge og afdelingschef ved Statens Serum Institut, Tyra Grove Krause. Foto: Niels Østergaard

Det har hverken været muligt at få et interview med Kåre Mølbak eller sundhedsministeren.

Men afdelingschef hos Statens Serum Institut, Tyra Krause, garanterer, at der arbejdes benhårdt på, at skaffe nationale data for corona-udbrud på plejehjem.

– Vi er arbejder på at sætte en overvågning op. Men den er ikke på plads endnu. Den er baseret på plejehjemmenes adresser, som vi kan koble covid-19-prøvesvarene sammen med. Nogle gange kan beboerne være spredt på flere matrikler, der ikke fanges. Men på sigt vil vi kunne lave en algoritme. Lige nu kan vi ikke se, hvor mange der bor på adressen – eksempelvis på et plejehjem, kun dem der er testet.

– Hvornår er på sigt?

– Det er inden for de kommende uger. Så det er lige på vej.

– Ekstra Bladets rundspørge hos kommunerne viser, at antallet af kommuner med registeret smitte i ældreplejen siden 3. april er steget fra 35 til 47 kommuner. Kåre Mølbak sagde på pressemødet tirsdag, at de plejekrævende borgere ikke har nydt godt af samme positive udvikling som andre danskere?

– Smitten må være bragt ind med personalet. Så når smittetrykket i samfundet falder, så bliver det jo også nedbragt for personalet. Derfor bliver eksponeringen for smitte på plejehjem også mindre. Men derfor kan vi godt se flere udbrud på plejehjem, selvom smittespredningen falder i samfundet.

– Det er en bekymring, at vi vil kunne se udbrud på plejehjem og på institutioner med særligt udsatte. Min egen mor er blevet smittet på plejehjem.

– Hvorfor har I ikke prioriteret det højere.

– Vi arbejder hårdt på det. Men det er et helt nyt system, der skal sættes op og testes. Vi har jo ikke haft en national overvågning af udbrud på plejehjem før.

– Når en beboer dør på et plejehjem eller får konstateret covid-19, eller nogle medarbejdere bliver testet positive. Hvor bliver den information sendt hen?

– Prøvesvarene samles i en database. Så et dødsfald, der optræder indenfor 30 dage efter en person er testet positiv for covid-19, vil blive registeret i vores overvågning.

– Men I kan ikke pulje det og fastslå, at dødsfaldet er sket på et plejehjem?

– Vi identificerer plejehjemsadresser og kobler det med adresseoplysninger fra cpr-registret for personer, der er testet positive. Så ser vi, om der er ophobning på adresser. Det skal bare lige finpudses. Der er noget manuelt arbejde. Det er klar inden for nogle uger.