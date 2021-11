Intet svar: 79-årig kan ikke booke vaccinationstid

Da 79-årige Niels Michaelsen fra Herlev fredag modtog sin indkaldelse til det tredje stik, greb han med det samme knoglen.

Han er ikke digital, så han modtog et brev om, at han skulle kontakte Region Hovedstaden på et telefonnummer, men der var ikke nogen i den anden ende.

- Det er en indtalt besked, jeg hører.

- De siger, der er mange, der ringer i øjeblikket, så de beklager, og så ligger de røret på, siger Niels Michaelsen til Ekstra Bladet.

Har forsøgt i ti timer

Det er ikke fordi, at Niels Michaelsen ikke har gjort sig et forsøg for at få kontakt til regionen.

- I går fik mine kone og jeg brev om det tredje stik. Jeg ringede hvert kvarter fra klokken 09:30 til 16. Jeg blev ikke sat op i en kø, de ligger bare røret på, siger han.

- Og det gjorde jeg også i dag fra klokken otte i morges. Det er ti timer i alt, hvor der ikke sker noget.

Han fortæller, at han også oplevede ventetider, da han skulle arrangere sin tid til sit første og andet stik, men der er en væsentlig forskel.

- Det er sjovt, jeg ikke bliver sat i kø. Man kan sige, at hvis man står i kø som nummer 372, så prøver jeg igen senere. Men nu aner jeg ikke, hvor jeg står, siger han.

På et pressemøde i starten af måneden opfordrede Mette Frederiksen til, at folk skulle bestille tid til et tredje stik, men det synes sværere end som så.

Intet svar

Ekstra Bladet har ringet til Region Hovedstadens bookingtelefon for borgere uden NemID lige præcis, som Niels Michaelsen har gjort. Og det var den samme korte fornøjelse, som han beskrev.

'Der er mange, der ringer i øjeblikket. Vi vil bede dig om at ringe senere i telefontiden, og undskylder ulejligheden', lyder det fra automatsvareren, hvorefter opkaldet afsluttes.

Ekstra Bladet har forsøgt at få kontakt fra Region Hovedstadens pressetjeneste for at høre hvorfor, borgere som Niels ikke kan booke tid eller få oplyst deres plads i køen. Indtil nu har det dog ikke været muligt.