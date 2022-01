Intet svar i ni måneder: Nu kan Victor miste sin læreplads

Victor Ladewig vidste godt, at det var slut med at køre bil lige foreløbigt, da han sidste forår blev blitzet af en fotovogn.

Men han havde ikke i sin vildeste fantasi forestillet sig, at han her cirka ni måneder senere stadig var uden førebevis.

5. marts 2021 blev den 19-årige mekanikerlærling frakendt føreretten. Dermed skulle der bestås en ny teori- og køreprøve, før Victor Ladewig igen kunne sætte sig bag rattet. Nu frygter han at miste sin læreplads.

Intet svar

Den unge mand fra Herlev har nemlig ikke fået svar på sin ansøgning om generhvervelse af kørekort fra Færdselsstyrelsen, der behandler disse, selvom han søgte i april sidste år.

Samtidig har han næsten dagligt de seneste tre måneder kimet styrelsen ned, men det har ikke gjort ham klogere.

- De kan ikke svare på, hvorfor jeg ikke har hørt noget endnu. Jeg har oplyst dem op til flere gange om, at jeg har behov for en dato, som jeg kan gå videre til min chef med, siger han til Ekstra Bladet og uddyber:

- Jeg arbejder i Forsvaret som mekanikerlærling, og der afhænger mit job jo rimelig meget af et kørekort, og jeg kan ikke gå op til min svendeprøve uden det, lyder det fra Victor Ladewig.

Han fortæller videre, at han kun kan få rykket sin svendeprøve i tre forløb - svarende til 15 uger. Ellers er det slut med lærepladsen.

Ekstra Bladet har den seneste tid afdækket, hvordan mange danskere lige nu fortvivlet venter på at få deres ansøgning behandlet og godkendt af Færdselsstyrelsen.

Vi har ligeledes forgæves forsøgt at få et interview med direktør i Færdselsstyrelsen, Stefan Søsted, over flere omgange.