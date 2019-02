Intime billeder: Verdens rigeste mand anklager magasin for afpresning

Verdens rigeste mand, Jeff Bezos, erklærer nu offentligt krig mod det amerikanske magasin National Enquirer. Han anklager magasinet og dets ejer for at have afpresset ham, skriver den amerikanske avis New York Times.

Anklagen fra Bezos er den seneste udvikling i en speget sag, der begyndte med, at National Enquirer afslørede, at Amazon-stifteren havde haft et otte måneder langt forhold til tv-værten Lauren Sanchez.

National Enquirers forside, som magasinet selv kaldte deres største afsløring i 40 år.

Afsløringen kom, under 24 timer efter at Jeff Bezos havde offentliggjort, at han skulle skilles fra sin kone gennem 25 år.

Efter afsløringen iværksatte milliardæren en efterforskning, der skulle undersøge, om magasinets historie var drevet af politiske motiver.

De motiver bunder angiveligt i, at Jeff Bezos ejer den amerikanske avis Washington Post, som har skrevet flere kritiske historier om præsident Donald Trump. Og da ejeren af National Enquirer, David Pecker, er en nær ven af præsidenten, skulle afsløringen af Bezos' utroskab angiveligt være en ren hævnaktion.

Selfie under bæltestedet

Reaktionen fra Pecker var ifølge rigmanden altså at forsøge at få stoppet efterforskningen ved at true med at offentliggøre intime billeder og beskeder, som Jeff Bezos skulle have sendt til Lauren Sanchez.

Billederne er ifølge National Enquirer af seksuel karakter. Det skal blandt andet dreje sig om en 'selfie under bæltestedet, der er for afslørende til at beskrive med ord'.

Reaktionen fra Jeff Bezos kom i form af et indlæg på blog-siden Medium med overskriften: 'Nej tak, Mr. Pecker'.

'Selvfølgelig har jeg ikke lyst til at mine personlige billeder skal offentliggøres, men jeg nægter at deltage i deres velkendte praksis med afpresning', skriver Jeff Bezos videre.

American Media inc, der ejer National Enquirer, har ikke kommenteret anklagen.