Invaderede Pelosis kontor: Nu er han dømt

Billedet gik verden rundt, efter at en stor folkemængde stormede Kongressen i USA 6. januar 2021.

Richard Barnett, der udstyret med det amerikanske flag ved sin side, indtog Nancy Pelosis, som dengang var formand for Repræsentanternes Hus, kontor og smækkede fødderne op på hendes skrivebord.

Men nu er fælden altså klappet, for en jury har besluttet, at Richard Barnett er skyldig i samtlige forhold, han stod tiltalt for.

- Det er ikke fair, citerer The Guardian Barnett for at udbryde under retssagen.

Strid om brev

Tiltalen mod den nu dømte Donald Trump-tilhænger lød på blandt andet civil uorden, for at forstyrre retssagen og for at stjæle regeringens ejendele.

Sidstnævnte forhold omhandler et brev, som han tog fra Nancy Pelosis skrivebord. Og især det har han hårdnakket modsat sig.

Allerede øjeblikke efter at han havde stormet Kongressen, talte han med en journalist fra The New York Times, hvor han fortalte om konvolutten.

- Jeg stjal den ikke. Jeg puttede en quarter (25 cent, red.) på hendes skrivebord, selvom hun ikke er det værd, og jeg efterlod hende en note, hvori der stod: 'Nancy, Bigo (Barnetts kælenavn, red.) var her, din kælling', fortalte han journalisten ifølge The Guardian.

Afventer straf

Flere reportere beretter, hvordan Richard Barnett selv afgav forklaring i retten.

Scott MacFarlane fra CBS News skriver på Twitter, at han i forklaringen flere gange var krigerisk og fremsatte spydige og vulgære bemærkninger.

Flere gange talte han direkte til jurymedlemmerne og forsøgte sig med jokes, når uoverensstemmelser i hans forklaring blev påpeget.

Det tog juryen bare to timer at nå frem til, at Richard Barnett var skyldig i forholdene.

Til gengæld må han vente på strafudmålingen til 3. maj. I mellemtiden er han blevet løsladt på visse betingelser.