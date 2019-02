Invaderet af isbjørne: Ø erklærer undtagelsestilstand

På øen Novaya Zemlya i det nordvestlige Rusland er der erklæret undtagelsestilstand efter en regulær masseinvasion af isbjørne.

Det skriver BBC.

Myndighederne siger ifølge BBC, at der har været flere episoder, hvor isbjørnene har angrebet mennesker og er gået ind i offentlige og private bygninger.

'Jeg har været på Novaya Zemlya siden 1983. Der har aldrig været en så massiv invasion af isbjørne', siger direktøren for den lokale administration, Viganasha Musin, i en pressemeddelelse.

Der bor kun et par tusinde mennesker på øen, men deres hverdag falder fra hinanden, efter øen er blevet rendt over ende af isbjørne.

'Folk er skræmte, bange for at forlade deres huse. Deres daglige rutiner bliver ødelagt, og forældre vil ikke lade deres børn gå i skole eller børnehave', lyder det fra Alexander Minajev, der er vicedirektør i administrationen, ifølge BBC.

Ikke sket i 20 år: To isbjørneunger født i Zoo - den ene er død

Skal skræmmes væk

Myndighederne i øens hovedby, Belushya Guba, rapporterer om, at i alt 52 isbjørne er blevet set, og at der hele tiden opholder sig mellem seks og ti isbjørne i byen.

Isbjørne bliver i Rusland betragtet som en truet art, og det er derfor forbudt at jage dem. Ligeledes nægter myndighederne at give lov til, at man må skyde de invaderende isbjørne.

I stedet forsøger myndighederne at skræmme dem væk fra øen.

På grund af klimaforandringer er det ifølge BBC blevet mere og mere almindeligt, at isbjørne bliver tvunget på land for at finde føde.

Se også: Klimaforandringer har ødelæggende effekt på Svalbard