Invasiv art spreder sig: Vokser gennem asfalt og dit gulv

Japansk pileurt er enhver havemands værste mareridt.

Planten vokser i de danske haver, og det kan blive så voldsomt, at den vokser gennem asfalt og i værste fald dit gulv. Og ifølge TV2 viser nye tal fra Miljøstyrelsen, at den spreder sig i hele landet.

I de første fem måneder af 2019 har Miljøstyrelsen modtaget 205 indberetninger om japansk pileurt fra hele landet. I 2016 var tallet 20.

- Det er en tikkende bombe hos haveejere. Den er svær at bekæmpe og forvolder enorme skader. Og vi har kun set starten på problemet, siger seniorkonsulent hos Care4Nature Hans Wernberg til TV2.

Og det er ikke første gang i år, at myndighederne har advaret mod den aggressive haveplante.

Japansk pileurt stammer oprindeligt fra det fjerne Østen og har sin oprindelse i Kina, Sydkorea, Japan og Taiwan. Den blev fundet i Danmark for første gang i 1844.

Problemet spreder sig

I en rundspørge fra slutningen af april blandt de kommunale teknik- og miljøchefer svarede ni ud af ti, at de store pileurter breder sig i deres kommune, og 83 procent oplever, at de udkonkurrerer andre arter.

Vejen er en af de kommuner, hvor man allerede har fået en forsmag.

Foto: Morten Schärfe/Ritzau Scanpix

- I byen oplever vi, at de løfter belægninger, asfalt og fliser. Vi har dem også ved Holsted Å, der løber tværs gennem byen, og der kan vi se, at pileurten vokser lige igennem den betonkant, der ellers holder åen på plads, siger Sally Huntingford, fagkoordinator i Natur og Landskab, til Momentum.

Fra udlandet rapporteres allerede om store skader. Eksempelvis har Storbritannien opgjort de årlige udgifter alene til japansk pileurt til 165 millioner pund.

For at forhindre at det går lige så galt i Danmark, forventer 71 procent af kommunerne, at de kommer til at bruge et stigende antal kroner de næste år på at slå de to arter ned.

Svær at bekæmpe

Men en effektiv bekæmpelse er svær, siger Rita M. Buttenschøn, seniorrådgiver ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet.

- Der skal kun meget små stykker af rødderne til, for at pileurten kan etablere sig nye steder.

- Så man skal være meget omhyggelig med at få alt fjernet, hvilket ikke er nemt, da de slår rødder langt ned i jorden, siger hun til Momentum.

I lyset af, hvor svær pileurt er at bekæmpe, efterlyser kommunerne lovgivning eller regler.

Især er det vigtigt at få de private lodsejere med, sådan som det er sket med bekæmpelse af kæmpebjørneklo. Den kan private lodsejere blive pålagt at slå ned på egen grund.