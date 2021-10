Investerings-ekspert: Opturen fortsætter

Hvis man har en kapitalpension med en investeringsprofil, hvor en del er aktier, ville du så anbefale, at man reducerer aktieandelen eller fortsætter uændret de næste 12 måneder?

Jeg vil anbefale, at man holder sig til sin strategi frem for at prøve at time markedet inden for et år.

Man rammer aldrig toppe og bunde, og sælger du ud nu, er det eneste, du er sikker på, at du har mindre til at indhente det tabte med. Har man for eksempel solgt ud for en uge eller to siden, så er man nok gået glip af de pæne stigninger, vi så i går i Europa og USA.