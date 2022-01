Investerings-ekspertens bud: Vil markedet crashe?

Det har generelt været et godt år at være investor. Men hvad byder 2022 på, når det kommer til investering, og hvilke markeder bør man satse på?

Rasmus Bessing, direktør i PFA Asset Management, vurderer, at også det kommende år vil blive kendetegnet ved positive afkast.

- Vi kommer ud af et rigtig stærkt aktie-år og kigger ind i et år, hvor vi grundlæggende forventer positive afkast, omend de ikke bliver helt så høje, som vi har set hidtil, fortæller Rasmus Bessing.

Store forventninger til USA

Han tilføjer, at man hos PFA forudser afkast på omkring fem til ti procent i det kommende år.

- Det er især amerikanske aktier, som vi har stærkere forventninger til end eksempelvis de europæiske. Det skyldes blandt andet tech-selskaberne og den digitalisering, der har kørt for fuld blæs gennem nogle år, og som vi tror kommer til at fortsætte og give gode afkast.

- Derudover er økonomien i USA et fornuftigt sted. Til gengæld er vi mere tilbageholdende over for energi- og forsyningsselskaber. De har kørt rigtig meget i år, så på den måde tror vi ikke, der er det samme tilbage at hente i dem, siger Rasmus Bessing.

- Hvad med emerging markets som for eksempel Kina?

- Kina er jo den store ubekendte. Markedet er gået lidt ned i pris, så derfor tror vi, at det kan være et af de steder, hvor der kommer til at være gode afkast at hente. Men om det bliver i år, eller om det først sker over de kommende år, er usikkert.

Direktør i PFA Asset Management Rasmus Bessing. Pressefoto

Forventer ikke et crash

2021 har - naturligvis - ikke været fri for udsving i aktiekurserne. Og dette vil fortsætte i 2022, vurderer Rasmus Bessing.

- Corona er selvfølgelig stadig en usikkerhedsfaktor, som kan påvirke markedet negativt, for eksempel hvis vi går ind i endnu flere hårde nedlukninger og nye varianter.

- Vi har også en stigende inflation, ligesom en række geopolitiske faktorer kan gå ind og skabe usikkerhed, fortæller han.

Derfor er det også vigtigt at man i 2022 som altid sørger for at have en god spredning på sine investeringer, understreger direktøren.

- Det er klart, at der jo er højere forventninger til afkast på aktier end på obligationer, så det kommer selvfølgelig an på blandt andet ens tidshorisont, hvad man bør investere i.

- Vurderer I, at der er risiko for en større krise i 2022, eller bliver det ved bølgeskvulp?

- Vores hovedscenarie er mere, at der kan komme de her bølgeskvulp. Vi forventer ikke et aktie-crash, siger Rasmus Bessing.

