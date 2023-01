Investeringsøkonom: Sagsanlæg har ingen betydning

Aktieeksperten Lau Svenssen fortæller, hvilke brancher og aktier man skal undgå for at tjene penge på investering. Læs her , hvordan du kommer i gang med aktieeventyret

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet spår, at det nyligt anlagte sagsanlæg mod Novo Nordisk i Californien ikke vil have konsekvenser for den danske folkeaktie. Desuden sparker han profetien om et fald på 40 procent til hjørne

Det er svinedyrt at købe medicin i USA.

Faktum er, at Guds eget land ligger på en suveræn førsteplads, når det kommer til priser på medicin. Nu skal de finde en syndebuk, og staten Californien har kastet deres 'kærlighed' over Novo Nordisk, mener investeringsøkonom Per Hansen.

Og det skyldes især, at Californien er vågnet til en ny politisk virkelighed med nye embedsmænd og politikere, der skal skabe et navn blandt deres vælgere, lyder vurderingen.

- Det er et on/off-subjekt. Det har det været i alle de år, jeg kan huske. Man har forsøgt at lægge arm med industrien, hvor forskellige magthavere har ønsket lavere priser, men det er endt nærmest uændret hver gang. Sandsynligheden for, at det her bliver en stor sag, er derfor meget lille.

- Der er for mange, der har interesser i, at priserne forbliver, som de er. Priserne er høje, men der er rigtig mange årsager til, de er høje. Derfor siger de, at det må være producenterne, der er skyld i de høje priser, men jeg siger bare, der er mange forskellige aktører inde over, siger Per Hansen.

Upåvirket

I USA er hele sundhedssystemet bygget op omkring forsikringer, hvorfor priserne afspejler sig i de mange fordyrede mellemled.

- Den måde, medicinen bliver distribueret på, er ofte med et firma som mellemmand - altså de her sundhedsforsikringer - hvor selskaberne får klækkelige rabatter på listepriserne. Sagt på en anden måde: Der er mange forskellige aktører, der er inde over og som er med til at gøre, at priserne er meget, meget høje.

Sagsanlægget bør ikke give dybe panderynke på hovedkvarteret i Bagsværd, mener Per Hansen. Foto: Polfoto

Forbrugerne mangler penge, staten mangler penge, og derfor vil politikerne netop skabe et navn ved at sætte fokus på det her område. Og når den amerikanske stat lægger sag an, går de ikke stille med dørene.

- Retorikken bliver, at modparten (Novo Nordisk red.) er nogle forfærdelige mennesker hele vejen igennem, og det er bare den måde, som retorikken kører på, når staten lægger sag an.

Det vil muligvis lykkes at moderere priserne over tid, men ifølge Per Hansen vil USA fortsat have verdens dyreste medicinpriser.

- Det kan kun ændre sig den dag, hvor de laver deres sundhedsordning om. Bare det at stå og råbe: 'Det er for dårligt', tjener formentlig nogle andre formål, siger Per Hansen.

Afviser kæmpe aktiedyk

Nyheden om, at Novo Nordisk nu står med et sagsanlæg på halsen, er tilsyneladende heller ikke noget, der bekymrer auktionærerne. Aktien er således i grønt i skrivende stund.

- Aktien stiger ikke i dag, fordi der er den historie, men den falder ikke på trods af historien, siger Per Hansen.

Derudover var aktiehaj Thorleif Jackson forleden ude i Euroinvestor og advare om, at den danske aktie risikerer at falde med 40 procent, men den køber Per Hansen ikke.

- Jeg tror på en sidelæns bevægelse. Jeg tror ikke på en stor stigning. Kommer vi til at se en situation, hvor Novo Nordisk pludselig bliver sat tilbage med en tredjedel i 2023? Det er muligt, men det er ikke særlig sandsynligt, siger Per Hansen.