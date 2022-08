Investeringsselskab vildledte kunder

Finanstilsynet har fastslået, at investeringsselskabet Obton Forvaltning A/S vildledte sine kunder ved at stille for høje afkast i udsigt

Obton Forvaltning A/S er et investeringsselskab, der tilbyder 'attraktive' afkast på investeringer i grøn energi til privatpersoner.

Men det solcelle-glade investeringsselskab har netop fået et påbud fra Finanstilsynet, fordi selskabet har markedsført forventelige afkast, der var lidt for attraktive.

Det skriver Finans.

Obton reklamerede nemlig med årlige afkast på mellem 17 og 18 procent sidste sommer, men i virksomhedens egne dokumenter fremgik det, at det forventede årlige afkast højst kunne nå seks procent.

Derfor har Finanstilsynet påbudt selskabet at rette deres markedsføringsmateriale og at oplyse kunderne om de reelle forudsætninger.

- Vi kan ikke slette fortiden, og vi lærer ligesom branchen hele tiden noget nyt, fortæller Sandra Houmann, kommerciel direktør i Obton, til Finans.

Ifølge Finanstilsynet var Obton kommet frem til det noget højere reklamerede afkast ved at inkludere beregninger for renters rente på gevinsterne.

Sandra Houmann fortæller til Finans, at det aldrig har været hensigten at vildlede kunderne.

- Vi har aldrig haft til hensigt at gøre produktet bedre, end det er. Det var et forsøg på at forklare investorerne et afkast og en forventning. Vi har ikke interesse i at gøre det vildledende, forklarer hun.