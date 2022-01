Inviterede 100 til fest under lockdown

En event i Downing Street under lockdown i Storbritannien har sendt Boris Johnson i strid modvind. Politiet overvejer at gå ind i sagen

Op til 100 mennesker blev inviteret til et drinks-arrangement i Downing Street nummer 10 - Boris Johnsons embedsbolig. Eventen løb af stablen 20. maj 2020 - på et tidspunkt hvor Storbritannien var under et omfattende lockdown, og man anbefalede, at man kun så folk fra sin egen husstand.

Det skriver BBC.

Tidligere er der kommet billeder ud fra arrangementet, der blev holdt i haven i Downing Street.

Scotland Yard overvejer nu at påbegynde en efterforskning af arrangementet, der var et brud på forsamlingsforbuddet. Man regner med, at omkring 40 personer har deltaget i festlighederne.

Tag din egen sprut med

I invitationen blev der opfordret til at holde afstand. Det fremgår af invitationen.

'Hej alle. Efter en utrolig travl periode tænker vi, at det kunne være dejligt at få det meste ud af det gode vejr og mødes til nogle drinks på afstand af hinanden. Gør os selskab fra klokken 18 og tag din egen sprut med,' skulle Martin Reynolds angiveligt have skrevet i en mail. Han er øverste embedsmand i Downing Street.

Mailen skulle være sendt til omtrent 100 personer. Det har skabt vrede blandt den engelske befolkning og blandt premierministerens politiske modstandere.

Partiet Labour har sagt, at premierministeren skylder svar på 'alvorlige spørgsmål', hvis man fandt ud af, at Boris Johnson har deltaget.

The Liberal Democrats har krævet, at episoden bliver efterforsket af politiet.

Artiklen fortsætter ...

Boris Johnson har tidligere været i modvind grundet en julefrokost, hvor der blev afholdt et fiktivt pressemøde. Forstå hele sagen her.

Spekulationer om julefrokoster

Det er ikke den eneste fest, premierministeren beskyldes for at have været vært for.

På Downing Street har der angiveligt også været en række julearrangementer i 2020. Blandt andet en julefrokost, hvor der blev afholdt et fiktivt pressemøde.

Boris Johnson har endnu ikke selv kommenteret rygterne. Han har indtil videre afvist alle spørgsmål, fordi der pågår en ekstern undersøgelse af de påståede festligheder i Downing Street.