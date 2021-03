Inviterede 50 til barnedåb: Kun bedsteforældrene kom

Efter to turbulente fødsler skulle Line Bank Fjelrad have fejret sit tredje barns barnedåb med hele familien og venner. Men det satte coronaen en stopper for

Karla meldte sin ankomst 21. september 2020. Og meningen var, at de 50 inviterede gæster skulle have været med til Karlas barnedåb i december 2020. En slags juledåb med en kæmpe fest dertil.

Men sådan blev det ikke.

- Jeg må indrømme, at det ikke var det, vi havde forventet og glædet os til, siger Line Bank Fjelrad.

Et år med nedlukninger Torsdag den 11. er det præcist et år siden, landet blev lukket ned første gang. Ekstra Bladet har derfor været ude i landet og tale med mennesker, der har været i klemme i den svære tid. Vi har talt med forskellige folk, der er forskellige steder i deres liv. I bunden af artiklen vil du finde en artikelsamling, hvor du kan klikke dig ind på de artikler, der er skrevet i forbindelse med coronatemaet. God læselyst. Vis mere Luk

Restriktionerne var stadig oppe at ringe i december. Derfor blev barnedåben rykket til januar.

- Vi havde et lille håb om, at der var åbnet mere op i januar. Men det blev kun værre, fortæller den 30 årige mor til to piger.

- Så det endte med, at det kun blev fadere i kirken og bedsteforældre til frokost efter.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Den store fest blev til en mindre frokost for seks voksne og et barn. Privatfoto

En underlig graviditet

Før Karla overhovedet havde mødt sine forældre og stadig lå lunt og trygt i maven, var Line bekymret og stresset. Hun har nemlig tidligere mistet et barn, fordi det blev født for tidligt.

- Jeg var meget påvirket af de to første fødsler, jeg har været igennem. Mit første barn døde, og mit andet barn overlevede en tre måneder for tidlig fødsel. Og derfor fik jeg også ekstra hjælp til Karlas fødsel, fortæller den 30-årige mor.

- Men hjælpen var bare meget påvirket af corona.

Den ekstra hjælp, hun fik, bestod af vejledning fra læger og jordemødre. Problemet var bare, at meget af hjælpen foregik over telefon.

- At få hjælp telefonisk til noget, der betyder så meget for en, er bare ikke optimalt. Jeg var selvfølgelig vildt glad for hjælpen, men coronaen gjorde den bare underlig, uddyber Line.

Samtidig kunne Lines mand, Mads, heller ikke deltage i skanningerne af deres kommende baby. Det måtte han simpelthen ikke på grund af restriktionerne.

- På grund af de første to fødsler fik jeg lov til at blive skannet hver fjerde uge i stedet for kun to gange på en hel graviditet. Min mand kom kun med til én, fortæller hun.

Og faktisk friede Mads i november 2020. Nu skulle der endelig en ring på fingeren. Udsigterne er dog lange til et ordentligt bryllup.

- Vi håber, at vi kan genforene alle dem, der skulle med til dåben. Men vi ved simpelthen ikke, hvornår det kan blive, siger Line Bank Fjelrad.

- Det er kun corona, der ved det.