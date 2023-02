Inviterer til doorstep om akutplan for lange ventelister

I dag klokken 10 afholder Indenrigs- og Sundhedsministeriet doorstep om de lange venterlister i sundhedsvæsenet.

Det skriver de i en pressemeddelelse.

Her oplyser de, at regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale med Sundhed Danmark om privathospitalernes rolle i at afvikle ventelisterne.

Flere års ventetid

Ekstra Bladet har i månedsvis dækket de lange ventelister i sundhedsvæsenet tæt.

19-årige Marie-Louise Rasmussen stod frem i Ekstra Bladet og fortalte om, hvordan hun på trods af voldsomme smerter i begge hofter som følge af hofteledsdysplasi først kunne få tid til en forundersøgelse i 2025 - og derefter skulle vente op mod halvandet år på selve operationen.

Den eneste anden mulighed for Marie-Louise var at betale 120.000 kroner for at blive opereret på et privathospital, men det havde hverken Marie-Louise eller hendes mor råd til.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Ekstra Bladets forside ud 29. oktober 2022, da 19-årige Marie Louise fortalte sin historie.

Annonce:

Anonyme pengedonorer

Efter Ekstra Bladet fortalte hendes historie, trådte to anonyme pengedonorer så til, og i slut november blev en meget taknemmelig Marie-Louise opereret, hvor alt gik godt.

Men det er langt fra alle, der får samme mulighed.