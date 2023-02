Inviterer til doorstep om akutplan for sundhedsvæsenet

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale om en akutplan for sundhedsvæsenet, og de inviterer derfor til doorstep-pressemøde i Indenrigs- og Sundhedsministeriet kl. 9.15 torsdag.

Det skriver Indenrigs- og Sundhedsministeriet i en pressemeddelelse.

11. februar præsenterede regeringen sammen med Danske Regioner og Sundhed Danmark en delaftale, der skal nedbringe de lange ventetider i sundhedsvæsenet.

Det skal ske ved, at privathospitalerne skal give rabat på behandlinger. Fra 1. juni 2023 skal priserne sænkes med 12 procent, og i 2024 frem til 1. juni 2025 skal rabatten være på 10 procent.

Ekstra Bladet har flere gange beskrevet, hvordan de lange ventelister påvirker adskillelige danskere.

Ekstra Bladet har fortalt om en lang række danskere, der må vente længe på at få hjælp i det offentlige sundhedsvæsen. Foto: Linda Johansen, Anders Brohus, Tim Kildeborg Jensen, Tariq Mikkel Khan, Jonathan Damslund og Henning Hjorth

Heriblandt 19-årige Marie-Louise Rasmussen, der skulle vente to år på at blive opereret for voldsomme smerter i hofterne eller punge ud med 120.000 kroner for at blive opereret på et privathospital.

To anonyme pengedonerer kom den Marie-Louise til undsætning, og hun blev langt om længe opereret i november.

Det er dog langt fra alle, der har været så heldige.