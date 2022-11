Iran afsiger første dødsdom efter store protester i landet

Iran har søndag afsagt den første dødsdom i forbindelse med den seneste tids landsomfattende demonstrationer.

Det er sket ved en domstol i hovedstaden Teheran ifølge justitsvæsenets webside Mizan Online.

Demonstrationerne er udløst af den 22-årige kvinde Mahsa Aminis død for knap to måneder siden, efter at hun havde været i det såkaldte moralpolitis varetægt.

Den anklagede er blandt andet dømt for at have sat ild til en regeringsbygning og for at være 'en fjende af Gud'. Det sidste regnes efter iransk lov som en af de værste forbrydelser, man kan begå.

Yderligere er den anklagede dømt for, at 'have forstyrret den offentlige orden og forsamlinger og at stå bag en forbryderisk sammensværgelse mod den nationale sikkerhed'.

Det er ikke umiddelbart oplyst, hvem den dødsdømte er.

En anden domstol i Teheran har søndag dømt fem personer til mellem fem og ti års fængsel. De er dømt for at have forbrudt sig mod den nationale sikkerhed og forstyrret den offentlige orden ved at deltage i demonstrationer mod regimet.

Alle de dømte har en mulighed for at appellere dommene. Men iranske domstole er ikke uafhængige. De reagerer på regimets anvisninger.

Også søndag er 750 personer blevet tiltalt i tre provinser for at have deltaget i protesterne.

I forvejen er over 2000 iranere allerede tiltalt. Halvdelen af dem i Teheran, fremgår det af domstolenes egne tal.

Under de mange demonstrationer har råbet 'død over Khamenei' lydt med henvisning til Irans åndelige leder, ayatollah Ali Khamenei.

Kvinder har i vrede revet deres obligatoriske hovedtørklæder af og brændt dem på bål.

Der er ingen tegn på, at regimet vil bøje af på de religiøse krav, som demonstranterne modsætter sig.

Men truslen om langvarige fængselsstraffe eller dødsdomme har ikke kunnet stoppe protesterne.