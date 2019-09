Iran bryder atomaftalen og sender advarsel til Europa

Iran har taget en række avancerede centrifuger i brug til berigelse af uran og bryder dermed igen med en atomaftale fra 2015.

En talsmand for Irans atomagentur, Behrouz Kamalvandi, offentliggjorde landets seneste tiltag på et pressemøde lørdag.

Her lød det samtidig, at iranerne kun giver Europa begrænset tid til at komme med et forslag, der kan redde atomaftalen. Det er en advarsel, som Iran også tidligere har annonceret.

Iran siger lørdag, at det nu er i stand til at berige uran til over 20 procent. Årsagen er, at det igen har taget nogle mere avancerede centrifuger i brug. Aktiveringen af dem er et brud på aftalen.

I atomaftalen lyder det desuden, at Iran må have beriget uran på maksimalt 3,67 procent U-235. Det kan benyttes som brændsel i kernereaktorer.

I juli kom landet op på omkring 4,5 procent og brød dermed atomaftalen.

Kan bruges til kernevåben

En stigning til over 20 procent vil betyde, at Iran er tættere på et niveau, hvor det berigede uran potentielt kan benyttes til kernevåben.

Det kræver beriget uran på omkring 90 procent. Det er dog en væsentlig hurtigere proces at gå fra 20 procent til 90 procent i forhold til fra eksempelvis 3,67 procent til 20 procent.

Irans præsident, Hassan Rouhani, beordrede onsdag alle begrænsninger på Irans atomforskning og -udvikling ophævet.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - samt Tyskland.

Aftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod Iran.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj sidste år USA ud af atomaftalen og har siden udvidet sanktionerne mod Iran.