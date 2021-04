Chefen for det iranske atom-energiagentur kalder en hændelse på et atomanlæg søndag for en 'terrorhandling'

Atomanlægget Natanz i Iran er blevet ramt af en 'terrorhandling' søndag, siger det iranske atom-energiagenturs chef, Ali Akbar Salehi, til statsligt tv.

Tidligere søndag oplyste han, at der havde været et problem med strømfordelingen på anlægget, og at det havde forårsaget en 'hændelse'. Der er ikke nogen dødsfald eller udslip i den forbindelse, siger en talsmand for agenturet.

Opdateres ...