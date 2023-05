Iran frigiver belgisk nødhjælpsarbejder i byttehandel

Efter mere end et år bag lås og slå i Iran kan en belgisk humanitær nødhjælpsarbejder snart glæde sig til at være hjemme igen.

Olivier Vandecasteele, som han hedder, er nemlig genstand for en byttehandel mellem Belgien og Iran, som den belgiske premierminister fredag har bekræftet.

'Olivier Vandecasteele er på vej til Belgien. Hvis alt går efter planen, vil han være hos os i aften,' lyder det fra premierminister Alexander De Croo.

I alt nåede han at sidde 455 dage bag tremmer i Iran, hvor han var blevet idømt en fængselsstraf på hele 40 år og 74 piskeslag for spionage.

Retssagen mod belgieren er blevet kaldt uretfærdig, fordi han ikke kunne vælge sin egen advokat. Han har efter frigivelsen gennemgået en række sundhedsundersøgelser, skriver det belgiske medie RTBF.

Annonce:

Terrordømt udleveret

Men det har altså ikke været gratis for Belgien at få deres statsborger hjem.

I bytte har landet nemlig frigivet Assadollah Assadi, der i 2021 blev idømt 20 års fængsel for at have lagt planer om et terroranslag i Frankrig.

Planerne lød på at bombe en demonstration nær Paris, som iranske dissidenter i eksil havde planlagt.

Han har arbejdet på den iranske ambassade i Wien frem til sin dom.

Sagen landede i Belgien, efter at Assadi havde mødtes med et par bosat i Belgien, hvorefter alle røg under overvågning. Parret blev senere ligeledes anholdt, hvor de var i besiddelse af sprængstoffer og en detonator. En fjerde blev også anholdt i Paris for at deltage i planlægningen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Under retssagen mod Assadollah Assadi i Antwerpen i Belgien har politiet været massivt til stede. Der har under retsdagene været demonstrationer foran retten. Foto: Virginia Mayo/Ritzau Scanpix

Lange forhandlinger

Fangeudvekslingen er resultatet af flere måneders forhandlinger mellem de to lande.

Det er ikke første gang, at Iran bruger fængslingen af udlændinge som valuta, når de har ønsket at få egne statsborgere hjem.

Aftalen er blevet kaldt kontroversiel, og den har været genstand for debat i Belgien. I sommer blev den dog stemt igennem af et flertal i det belgiske parlament, fordi man ikke så anden udvej for at få Vandecasteele hjem.

Modstandere af aftalen har kaldt den en glidebane.