Iran hæver grænsen for berigelse af uran

Iran er fortsat parat til at overskride grænse for berigelse af uran fastlagt i atomaftale, oplyser talsmand

Iran vil fortsætte med at tage afstand fra de forpligtelser, som landet gik med til i en international atomaftale fra 2015, indtil der opnås resultater.

Sådan lyder meldingen fra landet efter flere måneders frustration over de sanktioner, som USA har indført.

Iranerne føler desuden ikke, at Europa, der ønsker at bevare atomaftalen, har kunnet afbøde sanktionerne i tilstrækkelig grad.

I atomaftalen er det fastlagt, at Iran ikke må berige uran til en berigelsesgrad på mere end 3,67 procent.

Men den grænse brød landet mandag, da det nåede op omkring 4,5 procent, oplyser talsmand Behrouz Kamalvandi fra den iranske atomenergiorganisation til nyhedsbureauet AP.

'Ekstremt bekymret'

I en rapport bekræfter Det Internationale Atomenergiagentur, IAEA, mandag, at Iran har overskrevet grænsen.

En talsmand fra Europa-Kommissionen siger, at EU er 'ekstremt bekymret' over den øgede berigelse, Iran er i gang med.

Talspersonen opfordrer Iran til at vende om og stoppe enhver aktivitet, der overskrider atomaftalen.

Søndag eftermiddag meddelte Iran, at landet havde tænkt sig at overskride sine forpligtelser.

Efter at grænsen på 3,67 er oversteget, er der intet, der forhindrer Iran i at lade det stige yderligere, lød det fra Kamalvandi.

- 20 procent er ikke nødvendigt lige nu, men hvis vi vil have det, så producerer vi det, sagde talsmanden.

Atomaftalen blev indgået i 2015 mellem Iran og de fem permanente medlemmer af FN's Sikkerhedsråd - USA, Rusland, Kina, Storbritannien og Frankrig - samt Tyskland.

Afviser forhandlinger

Det bliver ikke muligt for verdens stormagter at forhandle en bedre aftale på plads, skriver Irans udenrigsminister, Mohammad Javad Zarif, på Twitter mandag.

Han retter en kritik mod, hvad han kalder 'B-holdet', en vending han tidligere har anvendt om blandt andet USA's nationale sikkerhedsrådgiver, John Bolton, og Israels premierminister, Benjamin Netanyahu.

Ifølge Zarif er det 'B-holdet', der har bildt Trump ind, at han kan få en bedre aftale ved at føre 'økonomisk terror' mod Iran.

- I takt med, at det i stigende grad står klart, at der ikke kommer en bedre aftale, vil de på bizar vis have, at Iran fuldt ud overholder aftalen. Der er en udvej, men ikke med B-holdet ved roret, skriver Zarif.

USA's vicepræsident, Mike Pence, svarer, at aftalen fra 2015 'er en katastrofe', og at USA ikke vil lette presset på Iran, skriver AP.

Atomaftalen indebærer blandt andet, at Iran skulle afvikle centrale dele af sit atomprogram. Til gengæld ville omverdenen udfase en række omfattende økonomiske sanktioner mod Iran.

USA's præsident, Donald Trump, trak i maj sidste år USA ud af atomaftalen og har siden udvidet sanktionerne mod Iran.

