Iran lancerer datingapp i tid med faldende fødselstal

Iran har lanceret en statsgodkendt datingapp, der skal hjælpe unge personer, der ikke er i et forhold, med at finde en partner at gifte sig med.

Det skriver det iranske nyhedsbureau Fars ifølge Reuters.

I Iran har enlige mænd og kvinder på grund af islamisk lov ikke samme muligheder for at komme i kontakt med hinanden, som det kendes i andre lande.

Men mange unge i Iran er også afvisende over for at indgå i et ægteskab, som er arrangeret af deres familie, og ønsker selv at bestemme, hvem der skal være deres fremtidige partner.

Appen ved navn Hamdam (partner, red.) giver gode råd til unge singler, der er på udkig efter en at gifte sig med, og baseret på psykologiske test af brugerne kan appen også komme med forslag til, hvem der passer sammen.

Appen lanceres på et tidspunkt, hvor en faldende fødselsrate i Iran har skabt bekymring for, at landets befolkning i løbet af to årtier kan være blandt de ældste i verden.

De seneste fire år er fødselsraten hos iranske kvinder faldet med 25 procent til omkring 1,7 børn per kvinde.

Styret i Iran har længe være bekymret for det lave antal fødsler. For ti år siden begyndte regeringen derfor at ændre sin politik for familieplanlægning.

Det betød blandt andet, at prævention til forebyggelse af graviditet som kondomer og p-piller, som indtil da havde været gratis, blev gradvist sværere at få fat i.

I 2014 meddelte Irans øverste leder, ayatollah Ali Khameini, at den 'nationale identitet ville blive styrket' ved en befolkningsforøgelse og samtidig være et modtræk mod 'de uønskede aspekter af vestlig livsstil'.

Parlamentet i Iran har siden indført bestemmelser, der giver unge par økonomiske incitamenter til at få børn. Herunder lån og kontante udbetalinger til ægtepar, der får mere end ét barn.