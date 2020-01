Iran trækker sig fra atomaftale

Iran vil tage endnu et skridt væk fra den atomaftale, landet indgik i 2015 med blandt andet EU og USA.

Det meddeler den iranske regering ifølge statsligt iransk tv søndag aften.

Fremover vil Iran ikke længere respektere begrænsninger på, i hvor høj grad landet kan berige af uran. Netop disse begrænsninger udgør en vigtig del af atomaftalen.

Berigelse af uran vil ske ud fra en vurdering af landets tekniske behov, lyder det i meddelelsen, der blev læst op på iransk tv.

Iran har i løbet af det seneste års tid overtrådt de grænser for uranberigelse, der er fastsat i aftalen.

Det er en reaktion på, at USA's præsident, Donald Trump, trak USA ud af aftalen i maj 2018.

Trump har desuden genindført skrappe sanktioner mod Iran.

Præsidentens beslutning om at vende ryggen til den aftale, der var indgået af forgængeren Barack Obama, førte til en forværring i forholdet mellem USA og Iran.

De europæiske lande, der er en del af aftalen - Frankrig, Tyskland og Storbritannien foruden EU - har siden forsøgt at redde stumperne af aftalen. Men Iran har flere gange sagt, at de europæiske lande ikke gør nok.

Beslutningen om at bevæge sig yderligere et stort skridt væk fra forpligtelserne i atomaftalen kan dog ændres, hvis USA ophæver sanktionerne mod Iran, meddeler regeringen ifølge iransk tv.

Iran vil dog fortsætte samarbejdet med FN's atomvagthund, Det Internationale Atomenergi Agentur (IAEA).

Søndagens melding fra Iran kommer, to dage efter at USA dræbte den magtfulde iranske general Qassem Soleimani ved et droneangreb i Irak.

Drabet har vakt stor vrede i Iran og ført til løfter om en mærkbar modreaktion.