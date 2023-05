Irans flåde beslaglægger Panama-skib

Irans flåde har endnu en gang beslaglagt en olietanker - denne gang er det under panamansk flag

Mindst ti skibe fra Irans flåde omringede onsdag morgen lokal tid en olietanker fra Panama i Hormuzstrædet.

På en video fra USA's flåde kan man se, hvordan de ti hurtige krigsskibe sværmede omkring olietankeren for derefter at tvinge Panama-skibet til at ændre kurs og sejle ind i Iransk territorium ved Bandar 'Abbas.

Her blev olietankeren beslaglagt af Irans flåde.

Det er langtfra første gang, at Iran bruger militæret til at beslaglægge skibe, der sejler i internationalt farvand.

Mindst ti krigsskribe beslaglagde endnu en gang en olietanker. Foto: USA’s flåde/@US5thFleet via Twitter

I strid med loven

For blot seks dage siden var det en olietanker fra Marshalløerne, der blev omringet af Irans flåde og beslaglagt. Denne gang var det i Omanbugten, da olietankeren sejlede i internationalt farvand.

Stik imod international lov har Iran over de sidste to år enten chikaneret, angrebet eller forstyrret navigationsretten af 15 handelsskibe, der har sejlet under internationale flag.

'Irans fortsatte chikane af skibe og forstyrrelse af navigationsretten i regionalt farvand er uberettiget, uforsvarligt og en trussel til maritim sikkerhed og global økonomi,' skriver USA's flåde.