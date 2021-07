Irans største krigsskib har kurs mod dansk farvand

Irans største krigsskib og en mindre iransk fregat har kurs mod Danmark.

De to skibe sejler torsdag igennem dansk farvand med kurs mod Sankt Petersborg i Rusland, hvor de skal deltage i en flådeparade.

Det oplyser Forsvarets Søværnskommando til Jyllands-Posten.

Ifølge Jyllands-Posten er der tale om et forsyningsskib med navnet 'Makran' og en mindre fregat kaldet 'Sanhand'.

Det største af skibene er en ombygget olietanker. Det har en kapacitet på over 11 millioner liter brændstof, skriver Jyllands-Posten.

Flådeøvelse finder sted den 25. juli og skal markere den russiske flådes 325 års jubilæum.

Iran har via diplomatiske kanaler anmeldt skibenes passage af henholdsvis Storebælt og Øresund, bekræfter Per Hansen, der er chef for operationssektionen i Søværnskommandoen, over for Jyllands-Posten.

Han mindes ikke at have set iranske krigsskibe i dansk farvand før.

Jubilæumsparaden i Sankt Petersborg i slutningen af juli har medført ekstraordinær gennemfart i Storebælt den seneste måned, hvor også flere russiske atomubåde for to uger siden blev spottet, skriver Jyllands-Posten.

Om statsskibe af særlig interesse skal følges, bygger på en vurdering i hvert tilfælde, forklarer Per Hansen.

Generelt gælder det, at alle krigsskibe og ubåde, der kommer fra lande, som ikke er med i Nato - på nær skibe fra Sverige og Finland, har særlig interesse og derfor bliver fulgt nøje, forklarer Per Hansen til Jyllands-Posten.

- Vi skal sikre, at de ikke laver militære operationer på dansk territorialfarvand. Det er yderst sjældent, at der er nogen, der kommer til at træde over den grænse.

- Men det er det, vi er sat i verdenen for. Og det er derfor, at vi holder øje med skibe, som ikke er vant til at sejle i danske farvande, siger Per Hansen, der forventer, at gennemsejlingen kommer til at foregå fredeligt.