Iransk kvinde får udsat tvangsudsendelse

En udvist iransk kvinde, hvis sag har fået stor omtale efter en video blev delt på sociale medier, har fået en ny frist for sit ophold i Danmark.

Ifølge hendes advokat, Eddie Khawaja, har Flygtningenævnet bestemt, at hun må blive i Danmark til den 19. april.

Det oplyser han til Politiken.

Det er Dansk Flygtningehjælp, som har bedt nævnet om at genoptage sagen.

Advokaten har desuden anmodet Hjemrejsestyrelsen om at løslade kvinden, der lige nu sidder frihedsberøvet i Udlændingecenter Ellebæk, skriver avisen.

Kvinden, som hedder Ghadam, er 39 år. Hun skulle den 29. marts have været udsendt til Iran.

Sagen fik offentlig opmærksomhed, efter en video delt på sociale medier viste en anholdelse, hvor kvindens børn var til stede.

Ifølge flygtningeorganisationen Trampolinhuset har en række anonyme kilder oplyst, at kvinden under anholdelsen blev bedøvet mod sin vilje, da hun blev forsøgt ført bort for at blive udvist. Det har både politiet og Hjemrejsestyrelsen dog afvist.