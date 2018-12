Iransk tv-chef fyret efter ucensureret sexscene

Fysisk kontakt mellem mænd og kvinder er ikke tilladt på tv-skærmen i Iran. Og det har resulteret i en fyreseddel til en iransk tv-chef.

Det er den statslige tv-station i Iran, Irib, der har fyret chefen for den regionale tv-kanal Kish TV, fordi der er blevet vist en film med Jackie Chan, hvori der fremgår en sexscene.

Det skriver BBC.

Sexscenen var ikke blevet fjernet, inden den kørte over skærmen på iransk tv.

Total krænkelse

Det er tilsyneladende en seer, der har indsendt en video til Kish TV, der viser den kinesiske kampsportsstjerne- og skuespiller Jackie Chan, der har sex med en kvinde i filmen Shinjuku Incident fra år 2009.

Det iranske medie Irib siger, at den 'amoralske' scene, der blev transmitteret på det regionale Kish TV, er en 'total krænkelse af Iribs regler'.

De medarbejdere, der står for censureringen af forbudt indhold, er forpligtet til at fjerne scener, hvor mænd og kvinder udveksler 'ømme ord eller vittigheder', ikke-tildækkede kvinder, nærbilleder af kvinders ansigter og hals eller negative portrætteringer af politiet eller mænd med skæg.

Lederen af Irib har beordret, at der hændelsen skal undersøges. Han har lovet, at 'der skal tages seriøs hånd om lovovertræderne og de skal rapporteres til relevante myndigheder'.

Striks kodeks

Det er ikke kun på iransk tv, at reglerne i Iran er strikse.

Tidligere i 2018 blev en iransk kvinde fængsel og hendes profil på Instagram-profil blev blokeret, fordi hun lagde videoer ud, hvor hun dansede til iransk og vestlig musik.

Efter anholdelsen indrømmede kvinden i et interview med iransk stats-tv, at hun var klar over, at de videoer, hun lagde ud på sin Instagram-konto var forbudt.

Og i februar blev tusindvis af iranske kvinder arresteret, fordi de deltog i protester mod den lov, der tvinger dem til at bære tørklæde.