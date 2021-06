Iransk tv: Konservative Raisi vinder præsidentvalget

Iransk tv udråber den konservative Ebrahim Raisi som vinder af fredagens præsidentvalg i Iran på baggrund af den foreløbige optælling.

Han har indtil videre fået knap 18 millioner af de over 28 millioner stemmer, der er afgivet, rapporterer statsligt tv.

Irans indenrigsministerium bekræfter, at Raisi fører. De endelige resultater er endnu ikke klar.

Den 60-årige Ebrahim Raisi er Irans øverste dommer og tilhører landets ultrakonservative religiøse elite. Han blev på forhånd betragtet som præstestyrets favorit til præsidentposten.

Umiddelbart inden, at den foreløbige optælling blev meddelt, var lykønskningerne begyndt at strømme ind til Ebrahim Raisi.

Han regnes som en af de ultrakonservative kandidater. Kun syv kandidater ud af 590 blev godkendt til at stille op ved Irans præsidentvalg.

Det er det magtfulde, religiøse Vogternes Råd, der afgør, hvem der kan få lov at stille op.

Tre af kandidaterne trak sig i løbet af valgkampen, så Raisi i sidste ende var en af fire tilbageværende kandidater.

Hans tre modkandidater er lørdag morgen blandt de mange, der ønsker den religiøse dommer tillykke med valgsejren.

To af dem regnes ligeledes for at tilhøre den ultrakonservative fløj. Kun en enkelt af de fire tilbageværende kandidater, tidligere centralbankchef Abdolnasser Hemmati, regnes som moderat.

- Jeg håber, at din regering under den øverste leder ayatollah Ali Khameneis lederskab vil gøre den islamiske republik stolt, forbedre levevilkårene og sikre nationens velvære og velfærd, skriver Hemmati i et brev.

Ebrahim Raisi ventes at blive taget i ed i august. Han afløser den mere moderate Hassan Rouhani på præsidentposten.

Rouhani siger lørdag morgen, at han lykønsker det iranske folk med valget. Men han sætter i første omgang ikke navn på valgets vinder.

- Min officielle lykønskning kommer senere, men vi ved, hvem der fik stemmer nok ved dette valg, og hvem der i dag er blevet valgt af folket, siger Rouhani.

Knap hver anden iraner stemte ved valget. Af de 59 millioner stemmeberettigede har over 28 millioner stemt.

Mange iranere blev væk fra valgstederne i frustration over manglen på mere moderate kandidater.