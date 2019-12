Irma med nyt tiltag: Tag indkøbskurven med hjem

I takt med at verden bliver oversvømmet med mere og mere plastik, og efter regeringen har planer om at indføre forhøjede afgifter på plastikposer, står butikker og virksomheder nærmest i kø for at finde på idéer til at sælge flere poser.

Og nu har Coop fundet på en ny idé til, hvordan det kan ske.

Således meddeler de i en pressemeddelelse, at man vil lave et forsøg i fem Irma-butikker, som måske kan vise vejen til, hvordan man undgår de plastikposer, som ofte kun bliver brugt én gang, før de ender deres dage som skraldepose.

Det vil nemlig fremover være muligt at låne en indkøbskurv med hjem mod en pant på 50 kroner.

- Mange kender situationen, at man står i butikken og har glemt sit indkøbsnet. Derfor bliver man nødt til at købe en plasticpose. Det vil vi gerne løse på en utraditionel måde, nemlig ved at man låner selve indkøbskurven med hjem, siger Irma-direktør Søren Steffensen i en pressemeddelelse.

Ikke kurve med hjul

I første omgang bliver ordningen testet i Irma i Søborg, Greve, Platan (Vesterbrogade/Platanvej), Strandvejen i Hellerup og Ryesgade på Nørrebro.

Kurven, man kan låne med hjem, bliver ifølge Coop produceret af 100 procent genanvendeligt materiale.

Ifølge pressemeddelelsen kommer systemet rent praktisk til at fungere ved, at kassemedarbejderen sætter en alarm med et synligt mærke på kurven, så man kan se, at kunden ikke har taget kurven uden at få lov. Derefter bliver mærket scannet, så man betaler de 50 kroner. De 50 kroner kan man derefter få retur, når man afleverer kurven i butikken igen.

Ordningen kommer til at omfatte kurve, man bærer, og altså ikke kurve på hjul.

Ifølge CSR-direktør i Coop Signe D. Frese overvejer man at indføre ordningen i alle Coops 1100 butikker, hvis testen i Irma forløber godt.

Forsøgte pant i Netto

Tidligere har Coops konkurrenter, Salling Group, forsøgt sig med et pant-system for at undgå det store posespild.

Her prøvede man nemlig som en forsøgsordning at have pant på plastikposerne i en række Netto-butikker på Fyn.

Det forsøg viste sig imidlertid ikke at være en succes, hvorfor man droppede projektet igen.