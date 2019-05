Irriterende kunde: Her får taxachauffør nok

Det endte med at blive en kort tur for kunden

Mange har nok prøvet at være uenig med en taxachauffør om ruten mellem punkt A og B, men heldigvis er de færreste kommet så galt afsted som manden herover.

Ifølge Daily Mail havnede han fredag i en voldsom stridighed med en taxichauffør i London, da de var uenige om hvilken vej der skulle køres.

Efter et højlydt skænderi fik chaufføren nok af manden, og klodsede derfor bremserne i taxaen. Det betød at passageren, der ikke havde sele på, blev kastet ind i ruden mellem for- og bagsæder i taxaen med ansigtet først.

Chaufføren steg derefter ud, åbnede døren og hev den angiveligt bevidstløse passager ud på fortovet, hvor næste kunde allerede stod klar.

Så snart han steg ind var chaufføren i fint humør igen, og da taxaen starter næste tur, kan det ses hvordan den netop afsatte passager sidder i vejkanten og ømmer sig. Se optrinnet i videoen over artiklen.

