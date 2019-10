Irsk selskabstvist er endt i kidnapning og mordtrusler

Området omkring Fermanagh i Nordirland og Cavan i Irland er ramt af en voldsom konflikt mellem unavngivne forkæmpere for Nordirlands tidligere rigeste mand og de direktører, der har overtaget resterne af hans forretningsimperium.

I september blev trusler til en voldsom kidnapning og nu er der sendt trusler om snarlig død. Det skriver Irish Times.

- Sørgeligt nok er fortsatte trusler ikke overraskende for os. Dette her kommer ikke til at slutte før pengemanden bag kampagnen er bragt for en dommer, og lov og orden er kommet tilbage til dette fredselskende lokalsamfund, skriver firmaet QIH, der er omdrejningspunkt i sagen, i en kommentar til truslerne ifølge den irske avis.

Konflikten har sin udløber i Sean Quinn, der skabte et milliardforetagende fra slutningen af 1970'erne. Det gjorde ham til en af Irland rigeste mænd og gennem sine mange firmaer gjorde bragte han tusindvis af arbejdspladser til den ellers fattige region.

Han tabte dog alt under finanskrisen og kreditorerne overtog hans selskaber. Siden 2011 er de direktører, der er blevet indsat i selskaberne, dog blevet udsat for trusler med det formå at få Sean Quinn tilbage i ejerkredsen.

Og bannere og skilte er sat op, hvor direktørerne bliver beskyldt for at tage Quins penge, og Facebookgrupper beskylder dem for at have stjålet selskaberne fra ham.

Sean Quinn selv nægter at have noget at gøre med truslerne.

Alvorligheden er dog taget til. Og i september blev direktøren Kevin Lunney bortført. Han blev skåret i ansigtet, fik brækket et ben, fik trukket negle ud og hældt blegemiddel i sårene.

Seneste udvikling er et trusselsbrev altså blevet sendt til direktørerne om, at de nu har fået "den sidste advarsel".

- Dette er jeres sidste advarsel om at trække jer som direktører i QIH. I har åbenlyst ikke lært lektien efter hvad der skete med Kevin, står der i brevet, som Irish Times har set.

Volden og truslerne har skabt stor frustration i området over, at politiet ikke har fundet nogle gerningsmænd. Og at anonyme voldsmænd kan have så meget magt.

- De urørlige i regionen bliver nødt til at blive stillet til ansvar for deres handlinger. De er stadig urørlige. Ingen er blevet stillet til ansvar, sagde præsten Oliver O'Reilly til The Guardian tidligere på måneden.