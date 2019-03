IS-bruds baby er død

Den 19-årige IS-brud Shamima Begum og hendes nyfødte søn, Jarrah, har befundet sig i en syrisk flygtningelejr siden februar, efter Shamima Begum fik frataget sit britiske statsborgerskab.

Drengen har siden onsdag opholdt sig på et hospital, men fredag aften kom det frem, at han er afgået ved døden.

Det erfarer flere internationale kilder, heriblandt Sky.

Der herskede ellers længe forvirring om drengens tilstand, efter familiens advokat, Tasnime Akunjee, tidligere fredag forklarede, at der forelå 'stærke, men endnu ikke bekræftede' beviser, som tilsagde, at drengen var afgået ved døden.

Det nægtede De Syriske Demokratiske Styrker, som fredag eftermiddag beskrev drengens tilstand som 'levende og sund'.

En højtstående syrisk embedsmand har dog nu bekræftet dødsfaldet til mediet. Dødsårsagen er ukendt.

Nægtede adskillelse

Shamima Begum fødte drengen i februar, og selvom hendes søster, Renu Begum, procederede for, at drengen skulle rejse til Storbritannien, nægtede Shamima Begum, at han skulle rejse til landet alene.

- Han er den eneste sande uskyldige og burde ikke miste privilegiet om at vokse op i dette lands sikkerhed, skrev søsteren blandt andet i et brev til det britiske indenrigsministerium.

Svaret lød, at det var en sag for udenrigsministeriet, og at hun iøvrigt manglede en bemyndigelse til at handle på søsteren, Shamima Begums, vegne.

Shamima Begum (th) og to skoleveninder ved Gatwick Airport i London inden afrejsen til Syrien. Foto: Ritzau Scanpix

'Okay' med halshugninger

Shamima Begum tilsluttede sig Islamisk Stat som 15-årig i 2015.

Hun har tidligere udtalt, at hun havde det 'okay' med halshugninger, og at terrorangrebet under Ariana Grande-koncerten i Manchester Arena i 2017 var hævn for bombardementerne i Syrien. I alt 22 mistede livet, og 59 blev såret under angrebet.

Efter kalifatet smuldrede, har Shamima Begum gentagne gange ytret ønske om at vende retur til Storbritannien.