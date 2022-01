IS-kvinde i Sverige tiltales for at bruge søn som barnesoldat

En 49-årig kvinde er i Sverige blevet tiltalt for at have bidraget til, at hendes mindreårige søn blev brugt som soldat af den militante gruppe Islamisk Stat.

Det oplyser den svenske anklagemyndighed.

Kvinden, hvis nationalitet ikke er oplyst, er tiltalt for grove krigsforbrydelser og grove overtrædelser af menneskerettighederne.

Det er ifølge anklagemyndigheden første gang, at en person i Sverige tiltales for krigsforbrydelser ved at have anvendt en mindreårig som barnesoldat.

Ifølge tiltalen har moren medvirket til, at sønnen blev 'rekrutteret og kontinuerligt brugt til at deltage i fjendtligheder, som blev udført af væbnede grupper - deriblandt terrororganisationen IS'.

Hun er tiltalt for at have bidraget til det i perioden fra den 1. august 2013 til den 27. maj 2016, hvor drengen fyldte 15 år.

- Der er et fuldstændigt forbud mod at bruge børn under 15 år til at deltage direkte i fjendtligheder under en væbnet konflikt.

- Det strafbare er ikke blot at bruge børn i kamp. Det kan også være andre ting under krig. Eksempelvis at holde udkig, spionere eller bruge børn som lokkemad, kurer eller vagt, siger kammeranklager Karolina Wieslander.