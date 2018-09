Isbjerg på billioner af ton rev sig løs: Nu er der en ny dramatisk udvikling

Forskere verden rundt måbede i juli 2017, da et gigantisk isbjerg rev sig løs fra ishylden Larsen C. på Antarktis.

Siden da har der dog stort set været stilstand ved isbjerget, der er næsten dobbelt så stort som Fyn. Men nu sker der noget.

Det viser nye satellitbilleder fra NASA.

Her er det blevet noteret, hvordan den store isblok har taget en tur rundt om sig selv, og ifølge magasinet Earther har det ikke tænkt sig at stoppe med at rotere.

Mediet beskriver, hvordan isbjerget er gået fra at sidde fast i mudder til pludselig at snurre rundt om sig selv. Og det er ganske dramatisk, peger flere eksperter på.

Og sådan så det ud 28. august:

Frygter kæmpe brag

Oceanograf Mark Brandon har i kølvandet på de nye oplysninger skrevet på sin blog, hvordan det kan ende med et voldsomt brag.

'Det har et spektakulært momentum, og isbjerget bliver ikke let at stoppe. Jeg tror, at vi kommer til at se en interessant kollision med ispladen Larsen C.', skriver Mark Brandon på sin blog.

Netop Larsen C. er den største og den nordligste af de antarktiske ishylder. En ishylde er en flydende forlængelse af en landsdækkende ismasse, og det også herfra, at isbjerget knækkede sidste år.

Ekspert Martin O'Leary og ansvarlig for 'Project MIDAS', der er sat i verden for at undersøge Antarktis, forudser også, at der vil ske en kollision.

- Det er helt klart muligt, men jeg er i tvivl om, hvor stor effekt det vil få på Larsen C., fordi der ikke er nok fart på isbjerget, siger han til Earther.

Vind og smeltet is

Det er fortsat uklart, hvorfor isbjerget pludselig er begyndt at dreje rundt om sig selv, men Martin O'Leary vurderer, at det kan skyldes en massiv vind i området, ligesom isen helt naturligt er smeltet.

Det kan have betydet, at isbjerget har løftet sig fra bunden af havet.

Satellitoptagelser viser, at ishylden Larsen C. nu er 10 procent mindre, end før isbjerget knækkede af.

Antarktis er et af de steder, der varmest hurtigst op på planeten.

Ishylder knækker naturligt, men den globale opvarmning menes at have accelereret processen, selv om det ikke er bevist videnskabeligt.