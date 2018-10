Isbjørnen 'beder til himlen': Hvornår kommer der sne?

Et billede af en lille isbjørneunge, der ser ud, som den beder for en kold vinter, er blevet taget af fotografen Shayne McGuire. Isbjørneungen har ført sine poter sammen og ser op mod himlen. Det ser næsten ud som om, at isbjørneungen beder om guddommelig hjælp i forbindelse med isbjørnenes hårde skæbne netop nu.

Temperaturerne i Alaska, hvor billedet er taget, er nemlig meget højere end normalt. Og derfor er den lille isbjørneunge sammen med en anden unge samt sin mor strandet på land, mens de venter på, at der skal komme kulde, is og sne, så den lille isbjørnefamilie kan skaffe sig noget føde.

Isbjørnene har nemlig meget svært ved at skaffe deres foretrukne føde, sæler, hvis ikke temperaturerne falder og der kommer meget mere is.

(Artiklen fortsætter under billedet)

En bøn til himlen: Kom nu med noget sne og noget is. (foto: Ritzau/Scanpix)

Billedet af den lille isbjørneunge er taget på Barter Island i Alaska, der normalt i oktober måned ville være dækket med sne og is. Men på billederne kan man tydeligt se, at der næsten ingen sne og is er i området.

Den lille isbjørneunge blev i øvrigt fotograferet, lige inden den lagde sig til at sove. Isbjørneungens mor og søster var allerede gået til køjs.

På facebook har fotografen Shayne McGuire i en kommentar til billedet skrevet: 'Den beder en bøn lige før sengetid.'

Den lille isbjørn er færdig med at bede sin aftenbøn og er på vej over til sin mor og søster for at lægge sig til at sove. (Foto: Ritzau/Scanpix)

Den kvindelige fotograf, Shayne McGuire, er ejer af firmaet 'Wild Compass Photographic Adventure Tours', der arrangerer rejser til eksotiske fjerne steder for natur og dyre-interesserede kunder.

På facebook beretter Shayne McGuire, at billederne meget snart vil komme ud i medierne. Den britiske avis Daily Mail har allerede fået fat i billederne, og i Daily Mail beretter Shayne McGuire følgende om de usædvanlige billeder:

- Det var sengetid for den lille isbjørneunge. Moren og søsteren havde allerede lagt sig til at sove. Men så sad den lille unge angiveligt og tænkte over et eller andet.

- Så kiggede den pludselig op mod himlen og løftede sit hoved og førte sine poter sammen. Og en fra min rejsegruppe sagde: Den beder om, at isen vil fryse til, fortæller Shayne om billedet, der er taget 7. oktober, hvor der under normale omstændigheder ville være masser af is og sne. Men det var der altså på ingen måde i år.

- Jeg har set, hvilken effekt den globale opvarmning har haft på isbjørnenes miljø. Jeg er kommet her på Barter Island siden 2013, og der har altid været sne fra sidst i september. I 2015 var der snestorm, og sneen var virkelig dyb.

- Men i løbet af de sidste par år, har jeg været her fra først i oktober til midt i oktober. Og der har kun været meget lidt is og meget lidt sne. Temperaturerne er over normalen, og det tager længere tid for isen at fryse. Og det betyder, at isbjørnene bliver fanget på land ude af stand til at gå ud og søge føde.