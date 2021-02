Ishøj på kedelig førsteplads: - Det er overdrevet

En gruppe på fire unge mænd står foran en butiksfacade i Ishøj Bycenter. To af dem har mundbind på, én har sit trukket ned under hagen og den fjerde har ikke noget på. Familier går i samlet flok mod Bilka, og et par unge piger går uden mundbind mod samme mål.

En centervagt iført gul vest stopper en ung fyr og peger på det mundbind, fyren har hængende under hagen.

- Det skal lige op over næsen, siger centervagten.

Ishøj er den kommune i Danmark med det højeste antal smittede per indbygger lige nu.

Incidenstallet, som betyder antallet af smittede pr. 100.000 indbyggere, ligger på 271 for den sidste uge. Og det er højt, når man for eksempel sammenligner med tallet fra København, som ligger på 63.

'Det er overdrevet'

Oguzhan Demir på 21 år synes, at man overdriver situationen i Ishøj. Foto: Jonas Olufson

Med blikket fastlåst på sin telefon går 21-årige Oguzhan Demir mod Ishøj station, der ligger i forbindelse med Ishøj Bycenter. Da Ekstra Bladet stopper ham, kigger han op og lader hånden med telefonen glide ned langs siden.

- Jeg synes bare, at det er overdrevet. Jeg synes ikke, at det er så stort et tal, de snakker om. Når politikerne skriver om det, er det i forskellige procenter, så folk ikke kan se, at det hele er overdrevet.

Oguzhan Demir synes ikke, at de faktiske tal er værd at skrive hjem om.

- Det er jo sådan 50 smittede per uge, og det er ikke så mange, synes jeg. Hvis tallet er højt i forhold til resten af landet, er det selvfølgelig værd at tage med, men det er ikke noget, der sådan skal være 'headline'.

'Ærgerligt'

Rolf Andersen har boet i Ishøj i mere end ti år og ærgrer sig over kommunens smittetal. Foto: Jonas Olufson

Det er ikke alle, der er enige med den 21-årige mand om, at tallet er overdrevet. 62-årige Rolf Andersen, der kommer lige fra bycentrets teststed, ærgrer sig.

- Jeg synes, at smittetallet er ærgerligt højt her i Ishøj. Men man kan altså også godt se, at der er nogle unge mennesker, der ikke rigtig holder afstand, ikke går med maske og alt sådan noget.

Dog er det ikke noget, der gør Rolf Andersen utryg ved at bevæge sig rundt i den by, han har boet i i mere end ti år.

- Jeg føler mig tryg ved at gå rundt her. Jeg har håndsprit, handsker og maske med, siger han, imens han klapper på jakkelommerne i den sorte vinterfrakke.

At passe på sig selv og andre

Bente Sorgenfryd sørger for at beskytte sig bedst muligt ved at bære visir og følge myndighedernes anbefalinger. Foto: Jonas Olufson

Også Bente Sorgenfryd på 62 er ærgerlig over, at det ikke er lykkedes at få smittetallene ned i kommunen. Adspurgt om hun føler sig tryg ved at bevæge sig rundt, svarer hun:

- Jeg synes, at jeg beskytter mig fint. Så hvis det er mig selv, det handler om, så føler jeg mig tryg. Men man skal også passe på andre, ikke? siger Bente Sorgenfryd, som også fortæller, at hun ser flere, der mødes i større grupper.

Deler vandene

Sinan Yiigit føler sig tryg ved at færdes i Ishøj til trods for de høje smittetal. Foto: Jonas Olufson

42-årige Sinan Yiigit fortæller, at han oplever, at folk er blevet ekstra opmærksomme.

- Man mærker det blandt andet ved, at mennesker, så snart man har mundbindet under næsen, ligesom siger 'op med det'. Alle er ekstra opmærksomme, det kan man godt fornemme.

Hverken Kristian Kuhre eller folk i hans omgangskreds har været smittet med corona. Foto: Jonas Olufson

Kristian Kuhre på 22 år fortæller til gengæld, at han ikke tænker så meget over, at smittetallene i Ishøj ligger højere end i resten af landet.

- Det er ikke noget, jeg lægger mærke til, og der er ikke nogen i min omgangskreds, der har været smittet. Jeg forholder mig bare til regeringens anbefalinger, siger han.

Ishøj Kommune har den seneste uge haft 62 bekræftede tilfælde af covid-19.