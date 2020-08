Iskold coronasmittet satte sig på fly

I Norge valgte en mand at ignorere sin positive coronatest og sætte sig på et fly mod Qatar

Hvis du er smittet med coronavirus, er der kun en fornuftig ting at gøre. Gå i isolation.

Men det valgte en norsk mand at se stort på, da han med en positiv coronatest i kufferten valgte at tage ud til lufthavnen og sætte sig på et fly fra Oslo til Doha i Qatar.

Det skriver norske NRK.

Onsdag blev manden konstateret smittet med coronavirus.

- Manden var klar over, at han var smittet. Han har fået svar på sit prøveresultat, men valgte alligevel at rejse. Det er alvorligt, siger operationsleder i Politi Øst, Terje Marstad.

Politiet nåede dog ikke at reagere, før mandens fly lettede. Derfor måtte de orientere personalet i flyet, der blev tvunget til tage hånd om sagen i luften.

Flyet landede i Doha klokken 21.20 dansk tid. Når manden vender tilbage til Norge, kan han se frem til en sigtelse for overtrædelse af smittelovgivningen.