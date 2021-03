Iskold morgen

Bevæger man sig udenfor tirsdag morgen, er der rigtig god grund til at pakke sig godt ind. Det er nemlig rigtig koldt.

Natten har også været rigtig kold. Så kold, at der omkring Horsens blev målt minus 10,7 grader. Mange steder i landet var temperaturen også nede på mellem fem og seks frostgrader.

Det skriver DMI.

I løbet af dagen titter solen dog frem, og dagtemperaturen kan komme op på syv grader. I morgen, onsdag, er det Nordjylland og de østlige egne, der kan se frem til at mærke solens stråler.

Har man mulighed for det, er det en rigtig god ide at komme ud og nyde solen, mens den er der. Der er nemlig et vejrskifte på vej. Natten til torsdag kan vi forvente et markant frontsystem, der både fører nedbør og blæst i store mængder med sig.

Advarer om glatte veje

Nattens frostvejr betyder glatte veje, og både Vestegnen og Sydjyllands Politi advarer om glatte veje i deres kredse.