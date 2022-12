Iskold p-bøde: - Helt latterligt

Har du oplevet noget lignende? Så er du velkommen til at skrive til vores tipindbakke 1224@eb.dk.

1700 kroner.

Det er, hvad det har kostet Bo Sørensen og hustruen Rikke at parkere en weekend i Søborg Hovedgade, selvom parret havde en gyldig parkeringstilladelse.

Årsagen er, at forruden, hvor tilladelsen ifølge Bo Sørensen lå synligt fremme, i weekendens løb blev dækket af sne.

- Jeg mener, at det er helt latterligt, at vi overhovedet skal bruge vores tid på det, siger han til Ekstra Bladet.

Ubehagelig overraskelse

En fredag aften for knap to uger siden besøgte parret deres veninde i Søborg. Veninden gav dem et gæsteparkeringskort, som blev lagt i bilens forrude. Parkeringskortet var gyldigt i 72 timer.

Annonce:

Aftenen udviklede sig festligt, og parret endte med at tage en taxa hjem. Søndag vendte de tilbage for at hente hustuens bil, og i mellemtiden havde sneen meldt sin ankomst, og bilen var svøbt i et hvidt snedække.

I bilens forrude fandt de en ubehagelig overraskelse - to parkeringsbøder på hver 850 kroner. Et lille hjørne, hvor bilens p-skive sad, var skrabet fri for sne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så det ud, da parret kom til Søborg for at hente bilen. Privatfoto

Bo Sørensen er rasende over, at de to bøder overhovedet er havnet i bilens forrude.

Han mener, at parkeringsvagten burde have skrabet mere af sneen væk for at sikre, at der ikke lå et gæstekort.

- Vi betaler den ikke. Det er slet ikke fair, og deres opførsel er heller ikke fair, siger han.

Parret har efterfølgende klaget til Din Parkering, som er ansvarlige for de pågældende p-pladser. Men selskabet har afvist klagen.

I begrundelsen lyder det blandt andet, at parkeringsvagten har konstateret, at bilen var parkeret 'uden nogen former for gyldig parkeringstilladelse'.

Annonce:

Eget ansvar

Selvom Din Parkering har modtaget både billeder og video, der viser, at der bag sneen på ruden lå en gyldig parkeringstilladelse, har de holdt fast.

'Vi må henvise til, at det er dit eget ansvar at sikre, at eventuelle gæstekort er synlige i køretøjets forrude, således at parkeringsvagten kan kontrollere disse under kontrollen,' lyder det blandt andet i det svar, parret har modtaget.

- Det er pisseirriterende, at vi skal bruge vores tanker på, at der overhovedet er bøder for de penge, siger Bo Sørensen.

- Og nu kommer der jo rykkergebyrer derudaf, tilføjer han.

Ekstra Bladet har gentagende gange forsøgt at få en kommentar fra Din Parkering, men det har i skrivende stunde ikke været muligt.