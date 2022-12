Iskoldt gys: - Det er SÅ dejligt!

Snaps, små skarpe, gløgg og en tur i baljen.

Mens de fleste danskere stadig sidder indenfor i de varme stuer og hygger sig på bagkant af juledagene, smed 275 begejstrede vinterbadere onsdag klunset og hoppede i det iskolde vand ved Vorupør Strand tæt på Nationalpark Thy.

Her var Vinterbadefestivalen 2022 nemlig tilbage på den jyske vestkyst ved Cold Hawaii efter to års coronapause.

Flere havde medbragt nissehuen til festivalen. Foto: Claus Bonnerup

Det er koldt

Klokken 15 lød startskuddet, som fik deltagerne - nogle hurtigere end andre - til at sætte kursen mod det fem grader 'varme' havvand.

- Ej, det er koldt, udbrød flere, da de kastede sig i bølgerne.

- Men det er godt bagefter, lød det uddybende fra Pia Nielsen til Ekstra Bladet, da hun kom op af det kolde vand.

De mørke skyer hang ellers truende over Vorupør det meste af eftermiddagen, men støvregnen takkede af, umiddelbart før festivalen gik i gang til stor glæde for de fremmødte.

Ansigtsudtrykket er ikke til at tage fejl af. Vandet VAR koldt onsdag eftermiddag. Foto: Claus Bonnerup

Hoppede i med brækket arm

Blandt de fremmødte var nogle i kostumer, andre havde havde taget nissehuer på, mens enkelte mødte op, som Vor Herre havde skabt dem.

En enkelt mødte op med armen i gips, men det holdt hende ikke tilbage.

- Vi gør det frivilligt, og det er SÅ dejligt. Jeg brækkede min arm for 14 dage siden, men jeg gør det alligevel, siger Lone Jensen til Ekstra Bladet.

Nogle havde endda taget den lange tur fra Tyskland for at deltage i det lystige arrangement.

Hvis havet ikke var koldt nok, kunne man også hoppe en tur i et isbad. Foto: Claus Bonnerup

Arrangør begejstret

Bag festivalen stod konferencier Kim Poulsen. Som en af de eneste var han iklædt fra top til bund. Iført en gøn vest og udstyret med en mikrofon i hånden kunne han åbne ballet efter to års ufrivillig pause.

- Vi gør det jo, fordi vi synes, at det er sjovt. Det er blevet en tradition efterhånden, og foreningerne hygger sig med at arrangere det, og vinterbaderne er begejstrede for det.

- Vi er så glade for det, fortæller han ivrigt til Ekstra Bladet, mens han efterfølgende måtte erkende, at han var blandt de få, der ikke hoppede i vandet denne onsdag.

