Islamisk Stat befrier jihadister

Islamisk Stat har angrebet et syrisk fængsel og befriet et ukendt antal indsatte jihadister

Medlemmer af Islamisk Stat, IS, er undsluppet et fængsel i det kurdisk-kontrollerede nordøstlige Syrien.

Det sker, efter at krigere fra IS angreb fængslet torsdag.

Det oplyser Det Syriske Observatorium for Menneskerettigheder, Sohr, der overvåger situationen i Syrien fra Storbritannien.

Angrebet er bekræftet af Syriens Demokratiske Styrker, SDF, der i den mangeårige krig i Syrien har bekæmpet præsident Bashar al-Assads regeringsstyrker.

SDF nævner i sin omtale af angrebet ikke noget om, at fanger skulle være flygtet.

Ifølge Sohr eksploderede en bilbombe nær indgangen til Ghwayran-fængslet. Efter endnu en eksplosion i nærheden angreb jihadister fra IS de kurdiske sikkerhedsstyrker, som driver og bevogter fængslet.

- Det lykkedes et antal indsatte at slippe væk, oplyser Sohr, der baserer sine oplysninger på informationer fra et netværk af kilder inde i Syrien.