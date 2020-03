Islamisk Stat til krigere: Forlad Europa

I et nyhedsbrev, som Islamisk Stat har sendt ud, advarer de deres krigere om at rejse til Europa på grund af coronavirus

Coronavirussen er i disse dage på alles læber, og selv terrororganisationen Islamisk Stat tager nu fat på at begrænse smittespredningen.

Selvom IS-krigerne tidligere er blevet opfordret af organisationen til at rejse til Europa for at facilitere angreb, rådes de nu ifølge The Sunday Times i et nyhedsbrev til at 'holde sig væk fra epidemiens land'.

Ekstra Bladet har spurgt terrorforsker Magnus Ranstorp, hvad han mener om sagen.

- De har lagt en ny sundhedslinje, som virker ganske bizar. Men det er ikke så overraskende, at de har en politik på det område. De beder dem, der opholder sig uden for Europa, om at holde sig væk, og dem, der allerede er i Europa, bliver bedt om at tage deres forholdsregler, siger han.

Nyhedsbrevet giver ifølge flere medier også IS-krigerne besked på at sørge for at smitte så mange som muligt, skulle de blive syge af coronavirus.

Og det er ikke en ukendt strategi for terrorgrupper, mener Ranstorp.

- Terrorister ville også normalt være interesserede i kemiske og biologiske våben. Nogle af de ældre grupper var mere restriktive i brugen af biologiske våben, fordi det er så ukontrollerbart, men det er ikke det, vi ser i dette tilfælde, siger han.

Guds straf

Ifølge Magnus Ranstorp kommer Islamisk Stat også med en forklaring på den begrænsede udbredelse i Nordafrika og Mellemøsten.

- De mener, at det er Guds vilje. Det er Gud, der straffer Europa, siger Magnus Ranstorp.

Han forventer, at når sygdommen på et tidspunkt for alvor når til Mellemøsten og Nordafrika, vil organisationen også få mere fokus på det. Jeg forventer ikke, at de er på vej med flere politiske tiltag mod det lige nu, men de vil gerne fremstå som en ansvarlig organisation, siger han.