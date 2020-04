Islamisk trossamfund ønsker bønnekald fra moskéer

Dansk Islamisk Trossamfund håber på at få tilladelse til bønnekald under ramadanen. Det skal være 'psykisk støtte', lyder begrundelsen

Moskéer og menigheder skal have lov til at sende bønnekald, da danske muslimer nu ikke må mødes under ramadanen.

Sådan lyder opfordringen i et åbent brev fra Dansk Islamisk Trossamfund til kirkeministeren, integrationsministeren og flere borgmestre, hvor trossamfundet ønsker at 'udviske misforståelser'.

- Baggrunden for anmodningen er psykisk støtte til muslimer, mens den over for ikke-muslimer vil være bevis på, at Danmark er et mangfoldigt land, der respekterer forskellighed, forklarer landsformanden Mustafa Incikli.

Ifølge landsformanden er det meningen at bønnekaldet kun skal kunne høres fra ti meters afstand, så det alene er tilfældigt forbipasserende, der hører bønnekaldet.

Se også: Ramadanen flytter fra moskeen til hjemmet

Brevet kommer efter, at udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye advarer danske muslimer om at passe særligt på under den kommende ramadan.

- I aften starter jeres højtid. Ramadanen. Den må IKKE betyde en eksplosion i smittede. Husk også på, at de kristne havde en meget anderledes påske, skriver ministeren på Facebook.

Det skriver ministeren efter at have læst en artikel i B.T., hvor to overlæger fra Hvidovre Hospital advarer om en overrepræsentation af patienter med anden etnisk herkomst.

Mustafa Incikli opfordrer også muslimer til at tage deres forholdsregler og blive hjemme under ramadanen.

'Vi muslimer passer generelt rigtig godt på hygiejne, idet vores Profet Muhammed (fred være med ham) ved adskillige beretninger har opfordret til renholdelse af kroppen, og har givet anvisninger om beskyttelse mod smitsomme sygdomme,' skriver han i brevet.

Se også: Professor beder muslimer drikke vand under fasten