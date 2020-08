Island indfører skærpede indrejseregler

Fra på onsdag klokken 00 skærper Island reglerne for at rejse ind i landet.

Man skal testes hele to gange, før man må begive sig ud på eventyr i landet med sweatre og varme kilder. Første gang ved ankomst og igen efter fem dage.

Efter første test på man rejse til sit såkaldte bestemmelsessted, altså en mål for rejsen. Her skal man så vente i fem dage og undgå kontakt med andre end dem, du rejser med.

Det oplyser Udenrigsministeriet om i deres opdaterede rejseguide for Island.

Testene er ikke gratis. Den første test koster cirka 400 kroner, hvis man husker at registrere sig inden ankomst - ellers koster den 500 kroner.

Og når man så endelig har fået lov til at rejse, er der en del steder, man som turist ikke må besøge. Ifølge rejseguiden drejer det sig om stedet som restauranter, barer, butikker og svømmehaller

Udover de to tests og at man skal holde sig væk fra steder, hvor der kan forventes at være andre mennesker, er der også en række andre regler for at forhindre smitte af coronavirus.

Man skal holde to meters afstand til andre, undgå håndtryk og kram og have styr på sin hygiejne, herunder grundig håndvask.

Og man skal bemærke som turist, at man ikke må overnatte i autocamper eller på campingpladser. Men man må gerne overnatte på hotel eller privat, hvis der er adgang til separate bade og toiletfaciliteter.

