Isolerede sig på flytoilet

I fem stive timer isolerede amerikanske Marisa Fotieo sig frivilligt på et flytoilet under en flyvetur fra Chicago til Islands hovedstad, Reykjavik.

Hun testede nemlig positiv for coronavirus under flyveturen 21. december.

- Det var en vanvittig oplevelse, fortalte hun det amerikanske medie NBC Today.

Var bange for at smitte

Under flyveturen kunne Marisa Fotieo mærke, at hun fik ondt i halsen. Heldigvis havde hun medbragt et par selvtests, som hun så uheldigvis testede positiv på.

Hun valgte at isolere sig på toilettet, fordi hun var bange for, at smitte nogle af de 150 andre flypassagerer, som var med flyet.

Efter flyveturen tog Marisa Fotieo videre til et hotel, hvor hun fortsatte sin coronaisolation.

Filmede det på TikTok

I en TikTok-video filmede Marisa oplevelsen, som i øjeblikket er blevet set mere end 1,5 millioner gange.

I videoen kan man se amerikaneren vise sit noget opfindsomme 'isolationslokale' frem, mens hun har tre mundbind på og ikke særlig meget benplads.

Til NBC Today fortæller Marisa, at det var på grund af hjælp fra stewardessen Ragnhildur Eiríksdóttir, som skaffede mad og drikke til hende og altid sørgede for at tjekke op på hende, at hun klarede den lange flyvetur.