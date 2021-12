Israel godkender som de første et fjerde vaccinestik mod coronavirus

Israel har godkendt det fjerde vaccinestik mod corona for de mest udsatte personer.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Beslutningen blev offentliggjort af landets sundhedsminister, Nachman Ash, torsdag aften.

Dermed er Israel det første land, der har taget beslutningen om at godkende den fjerde dosis med vaccinen.

Det sker i takt med, at omikron-varianten fortsætter med at brede sig over det meste af verden.

Sundhedsministeren fortæller, at beslutningen sker på baggrund af tidlig research, og at myndighederne overvejer at udvide tilbuddet om fjerde vaccinestik til resten af befolkningen.