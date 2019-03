Israel i nyt angreb

Israel angriber flere mål i Gazastriben, meddeler landets militær mandag.

Det sker efter, at en raket, der blev affyret fra Gaza mod Israel mandag morgen, slog ned i et hus uden for Tel Aviv.

En sikkerhedskilde i Gaza siger til nyhedsbureauet AFP, at der har været mindst to angreb mod et sted i den vestlige del af Gazastriben, der tilhører Hamas-bevægelsens militære gren.

Ifølge palæstinensiske kilder og medier er også en af den militante bevægelses træningslejre i den nordlige del af Gazastriben ramt.

Begge mål var sandsynligvis forladt, da Hamas blev varslet om angrebet flere timer i forvejen.

Øjenvidner fortæller, at der høres eksplosioner i den palæstinensiske enklave mandag eftermiddag.

Afbrød besøg hos Trump

Tidligere på dagen sagde den israelske premierminister, Benjamin Netanyahu, at der ville komme en markant reaktion fra israelsk side efter raketangrebet fra Gaza tidligere på dagen.

Netanyahu er mandag i Washington, hvor han mødes med USA's præsident, Donald Trump. Men Netanyahu har afkortet sit besøg og vender hjem til Israel tidligere end planlagt på grund af raketangrebet.

I forbindelse med besøget har den amerikanske præsident underskrevet et dekret, hvor USA anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne.

Dekretet formaliserer Trumps udtalelse fra torsdag. Her skrev han på Twitter, at 'efter 52 år er det på tide, at USA fuldt anerkender Israels suverænitet over Golanhøjderne'.

Netanyahu roste Trump for beslutningen, som han kaldte 'historisk'.

Hidtil har der været international enighed om Golanhøjderne. Israel erobrede området fra Syrien under Seksdageskrigen i 1967 og gjorde det til en del af landet i 1981.