Israel: Vaccinerede smittes med Delta-variant

Israelsk data på Delta-varianten viser, at coronavaccinerne er mindre effektive mod Delta-varianten. Dog forhindrer de fortsat i høj grad, at smittede bliver alvorligt syge af Delta-coronavirus

Der er både godt og dårligt nyt i de israelske data om Pfizer-vaccinens modstandsdygtighed over for Delta-varianten, som det israelske sundhedsministerium har offentliggjort mandag aften.

Den dårlige nyhed er, at dataen viser et fald i Pfizer-vaccinens effekt på at hindre smittespredning med Delta-varianten af coronavirus.

Den gode nyhed er, at Pfizer fortsat i høj grad forhindrer, at smittede med Delta-varianten bliver alvorligt syge eller har brug for at blive indlagt på hospitalet.

Det skriver The Times of Israel.

Vaccinerne virker

Dermed lægger tallene sig på højde med det, som det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) meldte i sidste uge: At vaccinerne fortsat beskytter, selvom Delta-varianten er endnu mere smitsom end den coronavirus, man i første omgang udviklede vacciner i mod.

Data fra Israel viser, at vaccinen i landet havde en effektivitet på 98,2 procent, når det kom til at forhindre alvorlig sygdom og indlæggelse.

I juni hvor Delta-varianten har overtaget coronatilfældene i landet, er effektiviteten på 93 procent, skriver The Times of Israel.

Overvej tredje stik

Tallene har fået den israelske premierminister Naftali Bennett og sundhedsminister Nitzan Horowitz til at bede sundhedsministeriet om at udføre flere studier, der skal afklare om det er nødvendigt med et tredje vaccinestik mod coronavirus.

Den tidligere premierminister Benjamin Netanyahu, der for nylig blev oppositionsleder, anbefalede i sidste uge, at myndighederne straks gik i gang med at give det tredje stik til israelere over 50 år.

Det skete, selvom producenten bag Pfizer-vaccinen endnu heller ikke har offentliggjort et studie på et eventuelt tredje stik, skriver The Times of Israel.

Allerede i april begyndte Israel at melde om flokimmunitet mod coronavirus, men det har dog ikke forhindret smittetallet i at stige i den seneste tid.