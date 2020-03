Israel vil have alle indrejsende i karantæne

Israel kræver nu, at alle borgere, der vender hjem fra en udlandsrejse, går i hjemmekarantæne i 14 dage.

Det siger premierminister Benjamin Netanyahu mandag.

- Enhver, der ankommer til Israel fra udlandet, skal i 14 dages isolation, siger Netanyahu i en videomeddelelse, han har lagt på Twitter.

Hans stab oplyser, at reglerne træder i kraft med det samme. Tiltaget gælder foreløbig i to uger.

- Det er en svær beslutning. Men det er afgørende for at beskytte folkesundheden, og folkesundheden kommer først, siger Netanyahu.

Fra torsdag vil udlændinge kun få lov at rejse ind i landet, hvis de kan bevise, at de har midler til at gennemføre en frivillig karantæne, skriver israelske medier.

I forvejen har Israel indført nogle af verdens skrappeste rejserestriktioner i forsøget på at begrænse udbruddet af coronavirus.

Ifølge de regler, der har været gældende hidtil, skal rejsende fra en række asiatiske og europæiske lande i karantæne, når de ankommer til Israel.

Det har begrænset både rejser og handel og ventes at få konsekvenser for turistsektoren og økonomien generelt.

Hidtil har Israel konstateret 42 tilfælde af coronasmitte i landet, men ingen dødsfald som følge af virusset.