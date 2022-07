Israelsk turistflugt: Vandmænd overalt

Overfiskning og klimaforandringer har skabt voldsomme sværme af vandmænd, der plager langs Israels kyst ved Haifa.

Udover at være til besvær for svømmere og tilstoppe asfaltningsanlæg og fiskenet, koster det landet 10 millioner dollar årligt, svarende til 70 millioner danske kroner, i tabt turisme årligt.

Det skriver Reuters.

Stort antal vandmænd nær kysten ved Haifa ved Middelhavet: Foto: Nir Elias/ Ritzau Scanpix

Forårsager skade

Global opvarmning er en gevinst for vandmændene, der formerer sig og trives ved højere temperaturer.

'De forårsager virkelig skade her. Man kan bestemt sige, at den globale opvarmning bidrager til disse massive sværme,' siger Guy Lavian fra Israel Nature and Parks Authority til mediet.

De hvirvelløse dyr konkurrerer også med fisk og andet havliv om føde og levesteder, hvor overfiskeri har været med til at skævvride balancen i økosystemet til fordel for vandmændenes trivsel.

Det oplyser Israel Society of Ecology and Environmental Sciences, der tilføjer, at lækager af landbrugsgødning i Middelhavet også fungerer som næring til dyrene.